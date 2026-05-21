Raciones generosas y precios asequibles: el rincón del sur de Gran Canaria perfecto para disfrutar de la cocina canaria
El establecimiento se ha convertido en un opción para quienes buscar disfrutar de cocina canaria a una excelente relación calidad-precio
En Gran Canaria, más concretamente en el municipio de Mogán se encuentra Guachinche Motor Grande, un establecimiento conocido por su cocina canaria tradicional, sus precios asequibles y una amplia carta que cuenta con opciones para satisfacer a todos sus comensales.
El local, antiguamente conocido como Casa Agustino, se ha convertido en una de las opciones más populares en el sur de Gran Canaria para quienes buscan disfrutar de la cocina tradicional.
Cocina canaria y platos perfectos para compartir
La carta del guachinche ofrece una gran variedad de platos tradicionales y recetas para compartir. Entre las opciones más destacadas se encuentran el gofio escaldado, las gambas al ajillo, la ropa vieja o la carne cabra.
Los platos elaborados con productos del mar también se hacen un hueco y los tacos de pescado, el pulpo o los calamares se convierte en algunas de las opciones favoritas de muchos comensales. En cuenta a la carne, las parrilladas son una opción perfecta para compartir con familia o amigos.
Para culminar la experiencia, los postres caseros son indispensables para los amantes del dulce, destacando el polvito uruguayo o la tarta de tres chocolates.
Ambiente familiar y trato cercano
El establecimiento destacan por su relación calidad-precio por ofrecer raciones abundantes. Además, ofrecen un trato cercano y un servicio familiar y acogedor, que ace que los clientes se sientan como en casa.
El guachinche se ha convertido en un lugar para quienes busquen disfrutar de la gastronomía del archipiélago y con opciones para todos los gustos. También tiene parking privado y una terraza exterior cubierta.
Horario y ubicación
Guachinche Motor Grande se encuentra en la calle Madrid, 56, en el municipio de Mogán. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de platos auténticos de la gastronomía canaria.
Abre todos los días para ofrecer servicio de almuerzos de 12:00 a 17:30 horas. Los miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
- Sara Carbonero suma una nueva ilusión en Canarias: así es la tienda que acaba de abrir en Gran Canaria
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- Abraham El Jaber, 91 años y sigue al pie del mostrador en una de las tiendas históricas de Arucas
- Cazado en Gran Canaria un conductor que realizaba transporte ilegal de viajeros desde el aeropuerto
- La solución al gran atasco de la GC-1 en Telde ya tiene fecha de inicio
- La primera guagua eléctrica interurbana conectará Las Palmas de Gran Canaria con Gáldar
- La Bonoloto deja uno de sus premios más importantes en Gran Canaria
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria