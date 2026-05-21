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Raciones generosas y precios asequibles: el rincón del sur de Gran Canaria perfecto para disfrutar de la cocina canaria

El establecimiento se ha convertido en un opción para quienes buscar disfrutar de cocina canaria a una excelente relación calidad-precio

La ropa vieja es un plato imprescindible del local

La ropa vieja es un plato imprescindible del local / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

En Gran Canaria, más concretamente en el municipio de Mogán se encuentra Guachinche Motor Grande, un establecimiento conocido por su cocina canaria tradicional, sus precios asequibles y una amplia carta que cuenta con opciones para satisfacer a todos sus comensales.

El local, antiguamente conocido como Casa Agustino, se ha convertido en una de las opciones más populares en el sur de Gran Canaria para quienes buscan disfrutar de la cocina tradicional.

Cocina canaria y platos perfectos para compartir

La carta del guachinche ofrece una gran variedad de platos tradicionales y recetas para compartir. Entre las opciones más destacadas se encuentran el gofio escaldado, las gambas al ajillo, la ropa vieja o la carne cabra.

Los platos elaborados con productos del mar también se hacen un hueco y los tacos de pescado, el pulpo o los calamares se convierte en algunas de las opciones favoritas de muchos comensales. En cuenta a la carne, las parrilladas son una opción perfecta para compartir con familia o amigos.

Para culminar la experiencia, los postres caseros son indispensables para los amantes del dulce, destacando el polvito uruguayo o la tarta de tres chocolates.

Ambiente familiar y trato cercano

El establecimiento destacan por su relación calidad-precio por ofrecer raciones abundantes. Además, ofrecen un trato cercano y un servicio familiar y acogedor, que ace que los clientes se sientan como en casa.

El guachinche se ha convertido en un lugar para quienes busquen disfrutar de la gastronomía del archipiélago y con opciones para todos los gustos. También tiene parking privado y una terraza exterior cubierta.

Horario y ubicación

Guachinche Motor Grande se encuentra en la calle Madrid, 56, en el municipio de Mogán. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de platos auténticos de la gastronomía canaria.

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Abre todos los días para ofrecer servicio de almuerzos de 12:00 a 17:30 horas. Los miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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