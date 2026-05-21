San Bartolomé de Tirajana rehabilita la pasarela peatonal de San Agustín y el paseo marítimo de El Pajar

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana avanza en su objetivo de rehabilitar los espacios públicos del municipio con varios proyectos que incluyen la rehabilitación de la pasarela peatonal de la Avenida de la Unión Europea que conduce al Centro Comercial San Agustín y sus aledaños, la reparación del paseo marítimo Juan Moreno Artiles El Boya de El Pajar y la renovación del paso subterráneo que enlaza el ParqueSur con el Holiday World. El objetivo del Consistorio es que tanto los visitantes como los locales dispongan de la mejor movilidad e infraestructuras en el municipio.

Pasarela en la Avenida de la Unión Europea

La Administración de San Bartolomé de Tirajana llevará a cabo una obra para mejorar la conexión peatonal de la Avenida de la Unión Europea con el Centro Comercial San Agustín. El proyecto de rehabilitación cuenta con un presupuesto de licitación de 366.390 euros y será financiado con fondos propios municipales, tras la modificación presupuestaria aprobada el pasado 16 de abril. La licitación se publicará en la plataforma de contratos del sector público a finales del mes de mayo y contará con un plazo de ejecución de cuatro meses, que empezarán a contar a partir de la formalización del contrato una vez adjudicado .

El proyecto contempla la reparación de la pasarela que cuenta con mamparas transparentes de cristal en sus laterales y la mejora de las zonas aledañas. Entre las actuaciones previstas figuran el refuerzo del anclaje de la barandilla de acero inoxidable, el saneado de las correas de apoyo y cimentación, la mejora estética del hormigón visto en la parte inferior de la pasarela y la reparación de los pavimentos que se encuentran en mal estado para mejorar su estética.

Interior de la pasarela peatonal de la Avenida de la Unión Europea que conduce al Centro Comercial San Agustín, con varias vallas. / ANDRÉS CRUZ

En la zona de contacto con el centro comercial se ubicará un desagüe lineal y para la correcta evacuación de agua se colocará nuevo pavimento con una pendiente adaptada al lugar. Por otro lado, se modernizará el puente peatonal con la inclusión de un sistema de luces LED tanto en la zona interior como en la exterior que estará integrado en una pletina metálica que tiene la función de consolidar los refuerzos de la barandilla y embellecer la imagen visual del conjunto. Los trabajos se completarán con la mejora de aceras, rampas y escalones de acceso, así como con la reposición de los cristales que resulten necesarios, manteniéndose aquellos que se encuentren en buen estado. El Ayuntamiento planea la mejora de otras pasarelas de la zona en el futuro y la eliminación de otras.

Paso subterráneo de la Avenida Finnair

El Consistorio contempla la renovación integral del paso subterráneo que conecta el ParquSur con el Holiday World con el objetivo de mejorar tanto la funcionalidad como la estética del enlcave. La obra cuenta con un presupuesto de licitación de 450.000 euros que se publicará en las próximas semanas y también está financiado con fondos propios del municipio. La Administración estima que el plazo de ejecución sea de cuatro meses desde que se formalice el contrato cuando sea adjudicado.

El proyecto incluye la impermeabilización de los muros de contención para mejorar su resistencia frente a los efectos de la humedad y la reparación total del pavimento que compone el paso subterráneo. Además, para algunos muros de contención se llevará a cabo un recrecido que tiene la misión de aportar simetría visual y reforzar la inetegación del trazado original. También se incorporará una instalación de iluminación indirecta para mejorar la visibilidad y la calidad ambiental del lugar.

Simulación de cómo quedaría el paso subterráneo de la Avenida Finnair después de las obras. / LP/DLP

El vallado de seguridad también será sustituido en su totalidad por uno más completo y se elaborará un gran mural de la mano de un artista de nivel internacional para mejorar el atractivo del paso subterráneo. Por su parte, el alcalde de San bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez destaca estos proyectos afirmando que "la mejora de la movilidad en nuestro municipio significa no sólo mejorar la comunicación sino incrementar la sostenibilidad del mismo".

Paseo marítimo de El Pajar

El tercer proyecto que implementará el Consistorio es la remodelacíon del paseo marítimo de Playa de Santa Águeda en la localidad de El Pajar, cuya ejecución ha sido adjudicada por 862.660 euros a la empresa Insmoelca Instalciones y Montajes Eléctricos Canarios S.L., con sede en Telde. El objetivo de la obra es reparar la degradación que ha sufrido el paseo por el efecto de las olas y otros factores ambientales que le han provocado daños con el paso de los años.

El plan de la Administración es renovar tanto los accesos al paseo, que cuenta con 145 metros de longitud, como el equipamiento de la playa. La intención es reforzar el muro de contención forrándolo con laja basáltica, sustituir todo el pavimento del paseo, acondicionar zonas de sombra mediante la inclusión de tarimas y pérgolas, incrementar la superficie ajardinada y la zona infantil, cambiar las luminarias existentes por solares y mejorar la accesibilidad de la playa para facilitar la entrada de personas con movilidad reducida.