Tradiciones
Santa Brígida celebra el Día de Canarias con un Encuentro Vecinal en el Mirador de la Villa
La jornada arranca a las 9:30 horas del 30 de mayo e incluye actuaciones de parrandas y agrupaciones folclóricas, además de exhibiciones de lucha.
Santa Brígida celebrará el Día de Canarias este 30 de mayo con un gran Encuentro Vecinal en el Mirador de la Villa, una jornada que comenzará a las 9:30 horas y que propone un programa de música popular, actividades tradicionales, artesanía y gastronomía para público de todas las edades.
El encuentro contará con la participación de las parrandas San Antonio y El Botellín, además de las agrupaciones folclóricas La Zarzalera y Las Goteras. También se suma la Escuela Municipal de Música, dentro de una programación que busca acompañar la convivencia vecinal con repertorio tradicional y actuaciones en directo.
La Lucha Canaria y la Lucha del Garrote tendrán un espacio destacado con exhibiciones del Club de Lucha Tinamar y el Club de Lucha Santa Rita, en una apuesta por visibilizar disciplinas vinculadas a la tradición deportiva del Archipiélago.
Oficios, juegos y artesanía
La cita prevé demostraciones de trilla y trasquilada, además de un torneo de envite y una zona infantil con juegos tradicionales. El programa se completa con una muestra de artesanía local instalada en el propio Mirador de la Villa.
El Encuentro Vecinal incluirá cuatro puestos de restauración con platos de cocina tradicional, entre los que se anuncian propuestas como el sancocho canario o la carne de cochino. Además, la organización ofrecerá una degustación gratuita de potaje de berros, gofio y queso “hasta agotar existencias”. La jornada contará también con la participación de dos bodegueros del municipio, Juan Escudero y Bodega Ventura, con presencia de vinos de Santa Brígida.
17 casetas y colaboración institucional
Según la organización, el espacio del Mirador de la Villa reunirá un total de 17 casetas entre colectivos, asociaciones, restauración y bodegas, con la idea de mantener un entorno de convivencia durante toda la jornada. El encuentro está organizado por el Ayuntamiento de Santa Brígida a través de la Concejalía de Desarrollo Rural, dirigida por Carmen Juez, y cuenta con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, la Cámara de Comercio de Gran Canaria y la marca Gran Canaria Me Gusta.
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