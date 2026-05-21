Seis corredores renuncian a la Transvulcania para salvar la vida de un atleta con hipotermia en plena cumbre de Gran Canaria
Los participantes dejaron atrás la competición para dar calor corporal al keniano Ephantus Mwangi a más de 2.000 metros de altura, en una escena marcada por el frío extremo, la niebla y la solidaridad hasta la llegada de la Cruz Roja.
Cinco corredores amateurs dejaron atrás la competición para salvar una vida en la Transvulcania 2026, en la cumbre de Gran Canaria. A más de 2.000 metros de altura, en plena montaña y bajo frío extremo, varios participantes abandonaron cualquier opción de terminar la carrera para quedarse junto al atleta keniano Ephantus Mwangi, víctima de una hipotermia que le impedía seguir avanzando.
La escena ocurrió en uno de los puntos más duros del recorrido. Javier García Chinchón fue uno de los primeros en acudir a la llamada de auxilio de otro corredor que ya intentaba sostener al atleta africano mientras pedía ayuda desesperadamente.
Poco a poco fueron llegando más corredores hasta formar un círculo improvisado contra el frío. “Y de repente, ahí estábamos los seis, abrazándonos como pingüinos en mitad de la montaña, a 2.000 metros de altura”, recuerda Javier en el vídeo que ha emocionado a cientos de personas en redes sociales.
Mientras esperaban la llegada de la Cruz Roja, los corredores dieron calor corporal a Mwangi para evitar que la situación empeorara. Un fotógrafo de la prueba también cedió su abrigo al atleta keniano y captó una imagen que ya se ha convertido en uno de los grandes símbolos de esta edición de la Transvulcania.
“Todos los que estábamos ahí sabíamos que la carrera se nos estaba yendo, pero nadie se fue hasta que llegó la Cruz Roja”, explica Javier. Muchos de ellos quedaron fuera de carrera al no llegar a los tiempos de corte tras la parada.
Javier, entumecido por el frío, fue eliminado en el siguiente control. Sin embargo, al regresar al hotel recibió la fotografía de aquel momento y un mensaje de agradecimiento del corredor keniano. “Ahí cambió todo. Me quedé mirando entre lágrimas al móvil y viendo que igual sí que había merecido la pena todo esto”.
La organización de la carrera reconoció la gesta de estos corredores y les ha regalado un dorsal para 2027
La clasificación quedó en segundo plano. Lo que ocurrió en la montaña ya forma parte de la historia humana de la Transvulcania: seis desconocidos abrazados bajo la niebla para salvar a un corredor que no podía más.
- Sara Carbonero suma una nueva ilusión en Canarias: así es la tienda que acaba de abrir en Gran Canaria
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- Abraham El Jaber, 91 años y sigue al pie del mostrador en una de las tiendas históricas de Arucas
- Cazado en Gran Canaria un conductor que realizaba transporte ilegal de viajeros desde el aeropuerto
- La solución al gran atasco de la GC-1 en Telde ya tiene fecha de inicio
- La primera guagua eléctrica interurbana conectará Las Palmas de Gran Canaria con Gáldar
- La Bonoloto deja uno de sus premios más importantes en Gran Canaria
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria