¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

El fin de semana está lleno de ofertas culturales y de ocio para todos los gustos en los distintos municipios. Conciertos, ferias de productos agroalimentarios y tradiciones son algunas de las propuestas para disfrutar de un buen plan recorriendo la isla.

Valsequillo

La 11ª Feria de la Fresa vuelve a ser un reclamo para el municipio. La plaza Tifaritti y las calles anexas acogen el domingo, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas, la venta de fresas de fincas productoras locales, productos elaborados con esa fruta, rutas por fincas, concurso de postres para profesionales y amateurs, exhibiciones de cocinas y degustaciones, y zona gastronómica, con música en directo.

Valleseco

Continúan las fiestas de San Vicente Ferrer. Esta noche, a las 21.00 horas, la Plaza Municipal acoge el acto conmemorativo del 25º aniversario del hermanamiento entre Valleseco y Teror, que contará con la presentación de Yeray Rodríguez. Este sábado, desde las 13.00 horas, el grupo Señor Natilla pondrá ritmo al mediodía. Por la tarde, Fiesta Holi con pasacalles. Seguido actúa DJ Óscar Martínez y la verbena con Grupo Bomba y La Mekánica by Tamarindos. El domingo, víspera de la fiesta, se celebra la tradicional Fiesta del Huevo Duro, acompañada de los conciertos de Los 600, Que Chimba, Las Chicas Melodía, La Parranda de Teror y Armonía Show. Durante la jornada hay reparto de huevos duros y sidra, en el marco de la Feria Regional de la Sidra.

Ingenio

El festival de Teatro Cómico ofrece esta noche en el centro cultural Federico García Lorca, a las 20.30 horas, el espectáculo del podcast Quieto todo el mundo, de Facu Díaz y Miguel Maldonado. El precio de la entrada es de 22 euros. El mismo escenario recibe este sábado a Darío López, con Evolucionando sin necesidad ninguna, a las 20.30 horas. Entradas a 18 euros. En Carrizal, la ACB Amigos del Carrizal 7 Islas celebra este sábado en la plaza de La Jurada, desde las 19.00 horas, su VI Noche Parrandera, con las actuaciones de la Parranda Risco Verde, la AF Tacoremi y La Escuelita de Ismael.

Santa Lucía de Tirajana

El teatro Víctor Jara recibe esta noche, a las 20.30 horas, el monólogo musical El bar nuestro de cada día, de Chipi La Canalla. Entradas a 15 euros. Este sábado llega el trío Tanxugueiras, que hará un repaso de sus mejores temas, fusionando la tradición con las músicas y sonoridades urbanas. Entradas a 22 euros. Dentro del programa del Día de Canarias, este viernes a las 19.00 horas en el Museo de la Zafra, Ángel Vega Suárez presenta el libro Los bailes tradicionales de Santa Lucía. Este sábado, en el Centro de Interpretación del Pastoreo, a las 11.00 horas, Eugenio Darias y José Molina ofrecen una charla sobre el silbo gomero.

Agüimes

El teatro Cruce de Culturas, en el Cruce de Arinaga, acoge este viernes, a las 20.00 horas, la actuación del grupo Folk 70. La entrada es gratuita. También este viernes en Arinaga, a las 20.30 horas en la caseta del muelle, concierto de Calle Boogaloo, dentro del ciclo ‘En Acústico’. Por otro lado, este viernes, a las 19.00 horas, en la Casa Museo Orlando Hernández, proyección del documental Invertidos, una actividad promovida en el municipio por la asociación Marikas Rurales.

Telde

Dentro del programa del Día de Canarias, la plaza de San Juan acoge esta noche, a las 20.30 horas, el concierto de Taburiente y Non Trubada. Este sábado, desde las 9.00 horas, el mismo espacio se llena de artistas con el concurso de pintura rápida por el Día de Canarias. Por otra parte, el teatro Juan Ramón Jiménez recibe este viernes, a las 20.30 horas, la comedia musical Supersaurio. Las entradas tienen un precio de 10 euros. El mismo espacio cultural recibe el domingo a Irene Villa, con su ponencia Saber que se puede, a las 12.00 horas, basado en su experiencia de superación. Además, el puerto de Taliarte abre sus puertas a la ciudadanía este viernes. La entrada será gratuita e incluye una visita guiada por las instalaciones a las 17.00 y el espectáculo teatral Historias de Sal, a las 18.00 horas.

La Aldea

El Centro Municipal de Cultura de La Aldea de San Nicolás acoge este sábado, a las 20.30 horas, la presentación de la Guía del Patrimonio Cultural y Paisajístico de La Aldea III. Un pueblo de Música: Historia, arquitecturas, orquestas y creaciones. El evento contará con las actuaciones musicales del Coro Errante de Asturias, que se encuentra de visita en la isla dentro de un intercambio cultural con La Aldea de San Nicolás, y la Big Band Isidro Rodríguez. El domingo llega al puerto de La Aldea Historias de Sal, a las 11.30 horas.

San Bartolomé de Tirajana

El poblado de San Fernando de Maspalomas continúa celebrando sus fiestas. Esta noche, desde las 21.00 horas, Masparranda, con música popular y degustación de productos de la tierra. A partir de las 23.00 horas y hasta bien entrada la madrugada, noche joven con diferentes DJ. Este sábado, romería ofrenda a San Fernando, a partir de las 18.30 horas. Al finalizar hay verbena en la plaza con varios grupos. El domingo, a las 10.00 horas, exposición de vehículos antiguos en el aparcamiento de las oficinas municipales. A las 11.00, fiesta de la espuma, y a las 20.30 horas, gala de la elección de la reina infantil. Mientras, en Tunte, el Centro Cultural Pancho Guerra acoge la exposición Agama. Relato Fotográfico Experimental, del farmacéutico, botánico y artista Gerardo Stübing Martínez, hasta el próximo 17 de junio.

Tejeda

La Muestra de Arte, Cultura y Ruralidades de Aider Gran Canaria se despide de Tejeda este fin de semana. Este viernes, a las 18.00 horas, el Museo Abraham Cárdenes acoge la performance participativa Vernaculares, con Alicia Pardilla, que explora el gesto y la identidad colectiva. El domingo, a las 12.00 horas, Lajalada con Ner Suárez ofrecen un concierto que muestra la riqueza creativa en un viaje por la ruralidad.

Artenara

Artenara se suma al programa cultural ‘Somos Patrimonio de Canarias’, con un concierto especial de Germán López el domingo, a las 12.30 horas en el Centro Cultural Cronista José Antonio Luján. Entrada gratuita.

Firgas

La villa reúne este sábado a más de 100 músicos que participan en la 4ª Firgas Big Band Festival, que tiene como invitados a voces de Canarias, como Cristina Ramos y Arístides Moreno. Se trata de un evento gratuito y abierto al público, que se celebra en el aparcamiento municipal de Firgas. Desde las 12.30 horas, en primera sesión, y a las 20.00 horas, en una segunda sesión, con la participación de cuatro big band procedentes de Madrid, Tenerife y Gran Canaria, además de un homenaje musical a la Banda Juvenil de Música de Firgas por su 50 aniversario.

Gáldar

El viernes 22 de mayo tendrá lugar a las 17.30 horas, la tradicional peregrinación al barrio de Anzo-Anzofé, con motivo de la festividad de Santa Rita. El Centro Cultural Guaires acoge el domingo, a las 12.00 horas, el espectáculo Relatos de Sal, Leyendas y Cantares.

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Arucas

Las V Jornadas ‘Arucas Piedra y Flor’ ofrecen este viernes, a las 20.15 horas, ‘Jugando a contar cuentos’, en la Plaza de la Constitución. A continuación, concierto del timplista Yoné Rodríguez. Este sábado, desde las 10.00 y hasta las 20.00 horas, Feria Empresarial Piedra y Flor (jardinería, agricultura ecológica y piedra de Arucas) y talleres y muestras de juegos tradicionales, y pasacalles, a las 12.00, con el grupo tambores y chácaras Ajijido. El espectáculo Sonidos del Presente, Raíces del Pasado, y la parranda Ende Cuando No Salimos, ponen el broche, a partir de las 21.00 horas. El domingo, Feria Empresarial, de 10.00 a 14.00 horas, con talleres infantiles y el cierre de las jornadas, a las 12.00 horas, con un concierto de la parranda de Lanzarote Al Golpito, en la Plaza de la Constitución.