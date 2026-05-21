Telde elaborará un censo de personas sin hogar

La Concejalía de Servicios Sociales de Telde celebró una nueva reunión de la mesa técnica con los agentes implicados en la atención a personas sin techo, un encuentro encabezado por la concejala Adela Álvarez en dependencias municipales, este 21 de mayo de 2026. El municipio tiene como objeto el seguimiento de las personas sin hogar del municipio a través de la coordinación con entidades y profesionales del ámbito social.

Coordinación con agentes sociales

El objetivo de estas mesas técnicas, según explica el Consistorio en un escrito, es consolidar el trabajo en red para ofrecer una respuesta más eficaz ante situaciones de extrema vulnerabilidad social. En estas reuniones se abordan tanto necesidades inmediatas como la puesta en marcha de protocolos de actuación ante escenarios previsibles, además de la identificación de nuevos recursos y proyectos que permitan dar cobertura a realidades emergentes. Desde el área municipal se explica que la iniciativa se impulsa tras detectar un aumento de la demanda y cambios en los perfiles y circunstancias de las personas que se encuentran sin hogar en el municipio.

Recuento y atención personalizada

Entre las actuaciones previstas, la Concejalía prevé realizar “en breve” un recuento de las personas sin hogar que pernoctan en la vía pública en Telde. Paralelamente, se trabaja en la puesta en marcha de una atención individualizada que permita analizar cada situación y plantear alternativas, con el objetivo de garantizar espacios con condiciones dignas de habitabilidad. El Ayuntamiento señala que, en los últimos meses, se han desarrollado acciones de respuesta directa con intervenciones en distintos horarios y en lugares donde se tiene constancia de la presencia de personas en situación de vulnerabilidad. Estas actuaciones buscan atender necesidades básicas y sostener un seguimiento social continuado.

Por su parte la concejala Adela Álvarez señaló que "los Servicios Sociales deben dar respuesta a estas personas, porque son las más vulnerables de nuestra sociedad", aunque lamenta que "el análisis de las distintas situaciones personales a las que se enfrentan estas personas complejiza la intervención de los servicios". No obtante, asegura que desde la concejalía buscan "la mejor alternativa para cada caso".