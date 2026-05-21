Así es vivir dentro de una telenovela en Gran Canaria: 599.000 euros por una finca rústica en Ingenio

Esta finca rústica a 30 minutos de Las Palmas y Maspalomas ofrece un oasis de tranquilidad con vistas privilegiadas al mar

La finca cuenta con 10.000 metros cuadrados de terreno y vistas privilegiadas al océano en pleno municipio de Ingenio / Idealista

Aarón Cabrera Artiles

Las telenovelas siempre han formado parte del imaginario popular. Desde Pasión de Gavilanes hasta Café con aroma de mujer, lo que en un principio funcionó como un producto de entretenimiento terminó convirtiéndose en una poderosa herramienta de influencia cultural y estética.

Así pues, sin salir de Gran Canaria, existe un lugar capaz de hacerte sentir protagonista de tu propia historia. En el municipio de Ingenio, rodeada de naturaleza y tranquilidad, se encuentra una finca rústica capaz de conquistarte y transportarte a otro mundo, a tan solo 30 minutos tanto de Las Palmas de Gran Canaria como de Maspalomas.

10.000 m² de pura magia

La finca se encuentra en pleno entorno natural dentro de una parcela de 10.000 metros cuadrados completamente vallada, ofreciendo privacidad, tranquilidad y unas vistas privilegiadas al mar. Para quienes buscan escapar del ruido y del ritmo acelerado de la ciudad, el terreno se presenta como un auténtico oasis rodeado de naturaleza, con diferentes zonas exteriores, caminos y rincones pensados para disfrutar del paisaje y la desconexión.

Vistas de uno de los caminos / Idealista

Por si fuera poco, la finca cuenta con varios cobertizos, amplias zonas de aparcamiento —ideales para celebraciones o reuniones— y espacio suficiente para futuras ampliaciones. Además, uno de los elementos más destacados de la propiedad es su gran aljibe con capacidad para 50.000 litros de agua, una auténtica joya para quienes valoran la autosuficiencia y el aprovechamiento del entorno.

La propiedad también dispone de un sistema solar de 5 kW y árboles frutales repartidos por toda la parcela, reforzando esa sensación de vida sostenible y en contacto directo con la naturaleza. Todo ello acompañado de una piscina climatizada orientada hacia el mar, que permite disfrutar de los atardeceres en un paisaje de auténtico ensueño.

Vistas de la piscina / Idealista

Una casa de 120 m², acabados en piedra y chimenea

Si la piscina climatizada y los caminos del jardín ya parecen un pequeño mundo dentro de Gran Canaria, la vivienda no se queda atrás. Nada más acceder a la propiedad, una amplia terraza cubierta da la bienvenida con una zona de comedor y descanso orientada hacia la piscina y el paisaje natural que rodea la finca.

Vistas de la entrada principal / Idealista

La chimenea, ubicada en la sala de estar, se convierte en uno de los espacios más cálidos y acogedores de la vivienda. Por su parte, la cocina, abierta y completamente equipada, conecta directamente con el comedor principal, aportando amplitud y luminosidad a toda la estancia.

La distribución también destaca por su comodidad, ya que incluye un dormitorio principal en suite, un segundo baño, una oficina, un trastero y un amplio dormitorio de invitados con aseo independiente, permitiendo adaptar la vivienda tanto al descanso como al teletrabajo o las visitas.

Vistas del salón / Idealista

Además, la finca está equipada con conexión rápida a internet vía satélite, aire acondicionado y calefacción, combinando la tranquilidad de vivir en plena naturaleza con las comodidades propias de una vivienda moderna. Todo ello se vende completamente amueblado y listo para entrar a vivir.

Esta finca de Ingenio representa una forma de vida alejada del caos urbano y conectada de lleno con la naturaleza. Un espacio pensado para desconectar, disfrutar del paisaje y vivir con tranquilidad sin renunciar a ningún tipo de comodidad. La propiedad convierte lo que parece sacado de una telenovela en una realidad situada a tan solo unos minutos de algunos de los puntos más importantes de la isla.

