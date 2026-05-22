Belén Rodríguez, sidrera y agricultora de Valleseco: "A raíz de Quevedo, la gente se está interesando por lo canario, por eso es importante que lo defendamos"

Valleseco ha ganado nombre por su “oro líquido”, la sidra, y detrás de este reconocimiento está el trabajo de agricultores y empresarios como María Belén Rodríguez Pérez, que con tan solo 32 años sigue los pasos de su padre en la dirección de su bodega familiar Sidra Niebla, cuyo nombre rinde homenaje al manto blanco que cubre los barrancos de este municipio donde ya ha echado sus raíces y prevé seguir creciendo.

¿Cómo empezó en el sector de la manzana?

Mi padre plantó los primeros manzanos en 2010 y, a partir de 2012, empezó a elaborar la sidra. Recuerdo que la primera vez que cogí una manzana fue durante una comida familiar y, a partir de ahí, aunque estudiaba Filología en la universidad, no me libraba de ir a trabajar a la tierra durante los meses de cosecha. Así seguí hasta que, en 2019, empecé a tener un papel más importante en la elaboración de la sidra y en el cultivo de la manzana.

¿Considera que es arriesgado dedicarse al sector primario?

Soy consciente de que tomé una decisión sacrificada, porque muchas veces el beneficio no se corresponde con el esfuerzo, pero es algo precioso que te llena de satisfacción cuando estás recogiendo las manzanas, cuando estás prensando la sidra, cuando el público prueba el producto y le gusta. Todo eso hace que me sienta muy realizada y con ganas de seguir avanzando en el sector y en mi compromiso no solo en la bodega, sino también con los agricultores locales, porque ahora mismo me encargo de la coordinación entre los agricultores y algunos grandes supermercados para la comercialización de la manzana fresca. Mi idea es que se impulse el sector primario y quiero que haya manzanas y botellas de sidra en todas las islas y fuera de ellas.

¿En este negocio manda más la tradición o el interés económico?

Yo creo que la tradición. Las ganas de seguir trabajando para mejorar el producto y conseguir buenas sidras es lo que más mueve. No tanto el beneficio, aunque también es necesario, pero es que es complicado que a día de hoy, en las islas, una bodega de sidra o de vino pueda llegar a ser rentable, porque la materia prima es limitada.

¿Cree que las ayudas de las instituciones públicas son suficientes?

Si las instituciones públicas no nos ayudaran, no podríamos llegar muy lejos. Tampoco puedes depender del Gobierno para sacar adelante tu proyecto, te tiene que servir como un impulso, como una ayuda, porque dedicarnos al sector primario implica mucho sacrificio.

Es complicado que a día de hoy, en las islas, una bodega de sidra o de vino pueda llegar a ser rentable Belén Rodríguez Pérez — Agricultora y sidrera

¿Cómo es el proceso de elaboración de la sidra?

Lo principal es tener un buen cultivo de manzana. Hay que tener en cuenta que el periodo de máxima producción del manzano está después de los diez años. A partir de ahí, ya puedes elaborar una cantidad decente de producto. Ya luego llega la época de la recogida, que suele ser entre octubre y noviembre, dependiendo de cómo haya ido el invierno. Una vez recogidas, las manzanas se transportan a la bodega para limpiarlas, triturarlas y prensarlas hasta que se pasan a los depósitos de acero inoxidable, donde comienza la fermentación alcohólica. Si las manzanas las recogemos en noviembre podremos obtener la primera sidra en febrero aproximadamente.

Ejemplares de Sidra Niebla / LP/DLP

¿Cuántas manzanas recogen para elaborar el producto?

Tenemos una autosuficiencia de casi 8.000 kilos, pero pudiendo ampliarse casi a los 10.000 kilos de nuestra propia cosecha.

¿Qué diferencia el producto de Sidra Niebla?

Lo principal es que son manzanas cultivadas aquí, en Valleseco y son de la especie reineta gris y blanca. Además, en las islas, al haber tanto sol se consigue un producto más rico. Nosotros tratamos de hacer sidras que no contengan muchas cantidades de azúcar y nuestra filosofía es que todos los productos sean ecológicos, que tengan la mínima intervención.

¿Qué supone para el sector primario la IV Feria Regional de la Sidra?

Significa un reconocimiento para el sector que pone la atención en el producto, en el trabajo que hay detrás de la sidra. Sirve para que la gente reconozca a Valleseco como un referente en este sector, pero sobre todo para que conozcan que hay sidra en las islas, porque a día de hoy hay muchos que todavía no saben que aquí se elabora este producto. Por eso los invito a todos a que se acerquen, que lo prueben y que se familiaricen con él.

¿Se está apostando por los productos canarios?

Ahora que estamos viviendo un boom de la identidad canaria a raíz de Quevedo, creo que la gente se está interesando por lo nuestro, por eso es importante que lo defendamos y que lo llevemos con orgullo. Hay muchos foráneos haciendo negocios en las islas y los canarios nos estamos dando cuenta de que no nos alcanza para vivir. Estamos entregando nuestro paisaje y nuestra cultura a gente que no sabe lo que es y si vamos a permitir eso, estamos perdidos. Para mí, es superimportante que las empresas de estas islas sean presididas por canarios y también por mujeres, que últimamente en el sector primario está habiendo mucha representación femenina. Estamos viviendo en un momento de venirnos arriba, de sentir orgullo. Oye, esto es lo nuestro y hay que llevarlo por fuera.