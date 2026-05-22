Búsqueda de energía geotérmica en Gran Canaria: los sondeos entran en cinco espacios protegidos, desde Roque Aguayro y Guayadeque a Amurga

Los sondeos geotérmicos que promueve el Consejo Insular de la Energía en una superficie de 220 cuadrículas mineras en cuatro municipios del sur-sureste grancanario afectan "parcialmente" a los espacios naturales de Canarias del Monumento Natural del Roque Aguayro, el Paisaje Protegido de Montaña de Agüimes, la Reserva Natural Especial de los Marteles y el Monumento Natural del Barranco de Guayadeque, así como a la Zona de Especial Conservación (ZEC) Amurga. El informe, que tramita la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias y está en información pública, justifica que "no tendrán incidencia sobre el medioambiente", si bien requiere "en la medida de lo posible" que los trabajos se centren en zonas ya degradadas.

Cerca del aeropuerto de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha admitido a trámite la solicitud del permiso de investigación para la realización de sondeos geotérmicos de alta entalpía en la denominada 'Comarca Sureste 2', que ocupa una superficie de 220 cuadrículas mineras en terrenos de Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana.

Área reservada para el sondeo geotérmico Sureste 2 / LP / DLP

La resolución recoge que las catas se adentran en cuatro espacios naturales protegidos de Canarias y uno de la Red Natura 2000. En cualquier caso, el expediente explica que "se estima que los trabajos de investigación no tendrán incidencia sobre el medioambiente, no obstante y en el caso de las estaciones de medida de las campañas de geoquímica o geofísica que se desarrollen dentro del perímetro de los espacios naturales protegidos, el Consejo Insular deberá entregar al órgano competente de gestión y administración de cada espacio natural, con carácter previo a la realización de los trabajos aprobados, una memoria explicativa de los objetivos, material disponible, metodología, plan de trabajo, duración y personal que intervendrá en las campañas". El documento detalla que, en la medida de lo posible, se harán coincidir las zonas de actuación "con aquellas áreas de los espacios naturales que, por distintas razones, ya se encuentren degradadas, evitando de esta manera la menor incidencia posible sobre el entorno".

2,7 kilómetros de profundidad

El permiso inicial cuenta con vito bueno del jefe de Servicio de Minas con fecha de 30 de abril, quien ha elevado a la dirección general de Industria la propuesta de resolución, que ahora se abre a los ciudadanos para que puedan presentar posibles alegaciones y observaciones en los registros de los cuatro ayuntamientos, el Cabildo y en el propio organismo autonómico.

La primera prospección de energía geotérmica en Gran Canaria en su fase preliminar se inició en 1979, aunque es ahora cuando alcanza un mayor impulso, en busca de energías renovables. El proyecto de investigación en marcha está planificado para una duración de tres años.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, anunció en octubre del año pasado que los estudios previos realizados han identificado la comarca del Sureste, englobado entre Telde, Ingenio, Valsequillo y Agüimes, como el terreno idóneo para impulsar el proyecto.

Los sondeos alcanzarán profundidades de hasta 2,7 kilómetros, con el objetivo de verificar la existencia de reservorios de calor en el subsuelo, en forma de agua o vapor a alta temperatura, que puedan ser aprovechados para producir electricidad de manera continua, renovable y no dependiente de las condiciones meteorológicas.

Validar los datos superficiales

El objetivo es la validación de los datos obtenidos durante la exploración superficial, así como la selección de áreas prioritarias, la planificación técnica y logística de los sondeos, y la transferencia de conocimiento al personal científico y técnico local.

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En caso de que se confirme la existencia de estos recursos, esta energía subterránea aportará a la Isla una fuente de energía que "reducirá la dependencia de los combustibles fósiles importados, abaratará los costes de producción eléctrica, reforzará la economía insular y abrirá múltiples oportunidades para mejorar la situación económica local". Durante la presentación se anunció una inversión inicial de 30 millones, a partes igulales entre el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y Gran Canaria Geotermia.