Telde
El concurso de fotografía de San Juan en Telde repartirá premios de 400, 200 y 100 euros
Se celebrará el 13 de junio y el tema se decidirá el mismo día mediante sorteo a las 10.00 en la Plaza de San Juan, con tiempo para fotografiar hasta las 14.00.
Telde celebrará el 13 de junio el II Concurso Fotográfico de Telde, una iniciativa incluida en el programa de las Fiestas de San Juan Bautista 2026 y dirigida a personas adultas principiantes y aficionadas a la fotografía. La presentación del certamen tuvo lugar en la Ermita de San Pedro Mártir, en el casco histórico del municipio, con la participación del alcalde, Juan Antonio Peña; el concejal de Festejos, Miguel Rodríguez; y la presidenta de la Asociación Fotográfica Enfoques Photoart, Jesús del Carmen Pérez .
Inscripción y perfil de participantes
El plazo de inscripción se abrirá el 1 de junio y la organización recuerda que la participación debe formalizarse previamente a través del correo habilitado por la Concejalía de Festejos. El concurso está dirigido a mayores de 18 años.
Tema por sorteo y horario de la jornada
Según las bases, el tema del concurso se dará a conocer el mismo día del evento mediante un sorteo público a las 10.00 horas en la Plaza de San Juan. A partir de ese momento, los participantes dispondrán hasta las 14.00 horas para realizar sus imágenes .
Premios y requisitos técnicos
Las mejores fotografías optarán a premios de 400, 200 y 100 euros, además de obsequios aportados por entidades colaboradoras . Para concursar será necesario contar con cámara propia —única durante todo el certamen— en formatos como DSLR/Reflex, Bridge, Mirrorless, medio formato o compacta, y no se admitirán cámaras integradas en teléfonos móviles o tabletas . Las propuestas deberán ser originales e inéditas y presentarse en tarjeta de memoria. Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición posterior en las Casas Consistoriales .
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