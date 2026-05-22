El concurso de fotografía de San Juan en Telde repartirá premios de 400, 200 y 100 euros

Telde celebrará el 13 de junio el II Concurso Fotográfico de Telde, una iniciativa incluida en el programa de las Fiestas de San Juan Bautista 2026 y dirigida a personas adultas principiantes y aficionadas a la fotografía. La presentación del certamen tuvo lugar en la Ermita de San Pedro Mártir, en el casco histórico del municipio, con la participación del alcalde, Juan Antonio Peña; el concejal de Festejos, Miguel Rodríguez; y la presidenta de la Asociación Fotográfica Enfoques Photoart, Jesús del Carmen Pérez .

Inscripción y perfil de participantes

El plazo de inscripción se abrirá el 1 de junio y la organización recuerda que la participación debe formalizarse previamente a través del correo habilitado por la Concejalía de Festejos. El concurso está dirigido a mayores de 18 años.

Tema por sorteo y horario de la jornada

Según las bases, el tema del concurso se dará a conocer el mismo día del evento mediante un sorteo público a las 10.00 horas en la Plaza de San Juan. A partir de ese momento, los participantes dispondrán hasta las 14.00 horas para realizar sus imágenes .

Premios y requisitos técnicos

Las mejores fotografías optarán a premios de 400, 200 y 100 euros, además de obsequios aportados por entidades colaboradoras . Para concursar será necesario contar con cámara propia —única durante todo el certamen— en formatos como DSLR/Reflex, Bridge, Mirrorless, medio formato o compacta, y no se admitirán cámaras integradas en teléfonos móviles o tabletas . Las propuestas deberán ser originales e inéditas y presentarse en tarjeta de memoria. Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición posterior en las Casas Consistoriales .