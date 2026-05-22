La Culata de Tejeda recupera el acceso por carretera dos meses después de Therese

El Cabildo de Gran Canaria abrirá este sábado por la mañana un paso provisional en la carretera de La Culata (GC-608), en el municipio de Tejeda, tras casi dos meses cerrada por un derrumbe provocado por la borrasca Therese a finales de marzo. La reapertura se hará con un solo carril, regulado por semáforos, para permitir que los residentes vuelvan a acceder en vehículo a sus viviendas.

La medida llega después de completar este viernes los trabajos principales de reconstrucción en el punto afectado: un tramo de unos 20 metros donde la lluvia se llevó el muro de sostenimiento el pasado 21 de marzo, dejando el barrio sin tránsito rodado.

Durante estas semanas, el aislamiento se ha mitigado con un paso habilitado de forma provisional por una finca privada, mediante una rampa de tierra. Ese recurso permitió a los vecinos sacar los coches hasta la parte de la carretera no dañada y continuar los desplazamientos a pie a través de la zona afectada. Con la apertura prevista para este sábado, podrán volver a llegar en vehículo hasta sus domicilios y estacionar de nuevo junto a las viviendas.

Un muro de 7,5 metros y 450 m³ de hormigón

La actuación en la GC-608 forma parte de los contratos de emergencia impulsados por la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda que dirige Augusto Hidalgo. En esta primera fase, la empresa adjudicataria ha ejecutado un nuevo muro de hormigón armado de 7,5 metros de altura y 20 metros de longitud, que posteriormente se ha rellenado con tierra y con hormigón. Según los datos facilitados por el Cabildo, en esta estructura se han empleado 450 metros cúbicos de hormigón, además del gunitado en parte de los muros existentes.

Obras en la carretera de acceso a La Culata de Tejeda. / LP/DLP

El vicepresidente insular, Augusto Hidalgo, ya trasladó esta semana a los vecinos, en una reunión organizada con el alcalde Francisco Perera, que la obra presenta una alta complejidad, ya que incluye también trabajos de encauzado del barranco y refuerzo de otros muros de la vía, actuaciones que se prolongarán varias semanas. Mientras continúan esos trabajos, el objetivo es mantener el paso abierto “en precario” para los residentes.

Drenajes más grandes para evitar nuevos arrastres

A partir del lunes, los trabajos se centrarán en mejorar el drenaje bajo la carretera para reducir el riesgo de que los desagües vuelvan a quedar obturados por tierra y piedras, como ocurrió en marzo. La previsión es construir nuevos desagües de más de dos metros, cuatro veces mayores que los anteriores, además de acondicionar el barranco y reforzar muros antiguos con anclajes de hierro y hormigón.

En el marco administrativo, esta intervención corresponde al lote 5 de los contratos de emergencia, adjudicado por 1.488.000 euros, una cantidad que podría variar al tratarse de obras de emergencia.

Apertura temporal de la GC-210 entre La Aldea y Artenara

El Cabildo también ha anunciado la apertura provisional de la GC-210, la carretera que une La Aldea de San Nicolás con Artenara, desde este viernes y hasta el lunes a las 7:30. La vía permanecía cerrada desde hace dos meses por desprendimientos entre Parralillo y Acusa, donde grandes piedras dañaron el firme y las barreras de seguridad.

Tras la retirada de desprendimientos y la reposición de elementos afectados —como biondas y muros de recalce— se permitirá el paso durante el fin de semana. A partir del lunes, la carretera volverá a cerrarse durante al menos tres o cuatro días para hormigonar varios tramos dañados, con la previsión de reabrir de nuevo el siguiente fin de semana.

Estas obras se incluyen en el lote 16 de la emergencia, junto a actuaciones en el acceso a Tirma desde la GC-200, con una inversión estimada de 618.000 euros.

La borrasca Therese afectó a Gran Canaria entre el 19 y el 26 de marzo, con episodios de lluvias y viento que dejaron registros acumulados de hasta 700 litros por metro cuadrado, según el balance insular. El temporal provocó incidencias en 21 carreteras de la red insular, con descalces, derrumbes y hundimientos.

Noticias relacionadas

Ante la magnitud de los daños, el Servicio de Obras Públicas adjudicó obras de emergencia en 18 lotes para atender 24 incidencias en esas vías. La valoración global de estas reparaciones se sitúa en 13.390.000 euros, a la espera de la evolución de los trabajos.