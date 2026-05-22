Debate político sobre la seguridad en Agaete: el gobierno pide evitar el alarmismo y la oposición exige acabar con los 'gorrillas'

El grupo de gobierno defiende que Agaete es un municipio seguro, mientras el BNR reivindica una mayor contundencia contra los 'gorrillas' que generan temor entre los vecinos y turistas en la vía pública y cubrir las plazas vacantes de policía. Así lo expusieron durante un pleno extraordinario para analizar los últimos acontecimientos que llevaron a los empresarios a manifestarse en la calle este lunes. "Se está creando una alarma en la calle", manifestó la alcaldesa, María del Carmen Rosario.

"Hoy no solo hablamos de policía local. Hoy hablamos de convivencia, tranquilidad vecinal y de capacidad de un ayuntamiento para proteger a su pueblo". El portavoz del Bloque Nacionalista Rural (BNR), Jesús González, comenzó con estas palabras su intervención en el pleno celebrado este jueves, tres días después que la Asociación de Empresas de Agaete (AEGA) convocara una manifestación para exigir más seguridad en el municipio. La organización respondía de esta forma a una serie de robos y un apuñalamiento en pocas semanas.

Tres vacantes

"Este no es un problema sobrevenido, la realidad es que llevamos muchos meses viendo cómo se deteriora el clima interno de la Policía Local y Protección Civil", recordando el edil en la oposición la suspensión de las Fiestas de El Risco y la fractura interna. El resultado es que hay dos agentes de baja, un tercero dejó su plaza y se fue a otra isla por "el ambiente irrespirable" pese a tener a la familia en Gran Canaria y otro en una situación "preocupante". En su exposición, pidió que se cubrieran las tres plazas vacantes.

La portavoz del PSOE, Noemí Rosario, expuso que Agaete "sufre las consecuencias de una falta de previsión", que a su entender afecta a la percepción de seguridad vecinal y afirmó que la conflictividad se acentúa durante el gobierno del PP. Además, pidió cubrir las plazas y reforzar la colaboración con otros medios policiales y un mayor diálogo interno.

María del Carmen Rosario, con el actual jefe de la policía de Agaete, en una junta de seguridad. / LP / DLP

La alcaldesa, María del Carmen Rosario, defendió que cuando volvió al gobierno tras la moción se encontró los problemas sobre la mesa y defendió que en su etapa se han traído cuatro policías. Rosario expuso que las bajas médicas no se pueden cubrir, como es en algunos de los casos en el municipio. "No es verdad que se puedan cubrir todas las plazas vacantes". Y abogó por incrementar la plantilla. "Se está creando una alarma en la calle", que entiende injustificada y defendió que "no hemos creado el problema con la policía; lo encontramos cuando llegamos".

Cámaras de videovigilancia paralizadas

En cuanto a las cámaras de videovigilancia, Jesús González defendió que en su mandato se inició el despliegue como una herramienta complementaria, con un sistema moderno para registrar hasta las matrículas de los vehículos. Sobre todo para la seguridad nocturna. El objetivo era disponer de una veintena de videocámaras que cubriera todo el municipio, además de un software que permite detectar hasta vertidos incontrados de escombros. De momento hay instaladas diez en distintos puntos del casco y Las Nieves. "En los últimos 17 meses no solo se ha paralizado el despliegue, sino que se ha apagado el sistema existente".

Noemí Rosario insistió en que falta el desarrollo de la segunda fase, y las existentes "así nos consta, se han apagado".

María del Carmen Rosario alegó que sigue igual que cuando estaba y que solo quitó el acceso a su visionado desde el ordenador de la Alcaldía, sin ahondar en su disponibilidad y uso que se le está dando. En cualquier caso, sí defendió en que su destino en el tráfico de vehículos.

El BNR reclamó, por otro lado, atajar el fenómeno de 'los gorrillas' "que actúan con absoluta impunidad en nuestros espacios públicos" y que "dañan la imagen de nuestro pueblo", sufriendo los visitantes y locales la "intimidación, coacción y miedo de quien pretenden apropiarse de las calles exigiendo dinero por estacionar". Este fenómeno, añadió, hay que combatir "con contundencia con una mayor presencia policial disuasoria y continua". Y defendió las zonas azules y verdes para regular los aparcamientos en la vía pública.

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La concejal no adscrita, Candelaria Mendoza, se preocupó por el daño que se hace al turismo, porque "damos una imagen al turismo y dependemos muchísimo de quien viene al municipio".