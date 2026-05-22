Directo | Última hora y todas las noticias del terremoto en Gran Canaria

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El movimiento sísmico, de magnitud 4,8 en la escala de Richter, se ha registrado a las 9.50 horas de este viernes al norte de la isla y una profundidad de 30 kilómetros en el mar
El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) ha informado de que se ha registrado a las 9.50 horas de este viernes un terremoto de magnitud 4,8 en la escala de Richter, localizado al norte de la isla de Gran Canaria.
El temblor se ha sentido en distintos municipios de la isla. El epicentro está localizado en el mar a una profundidad de 30 kilómetros.
Un tercer terremoto al norte de Gran Canaria
A las 10.43 horas de hoy viernes ha habido otro terremoto al norte de Gran Canaria, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El movimiento ha sido de 3.3 grados y a 30 kilómetros de profundidad en el mar.
Terremoto en Gran Canaria
Testigos aseguran haber sentido también el terremoto registrado al norte de Gran Canaria en las islas de Tenerife y Fuerteventura.
La Provincia
A las 10:24 horas de hoy viernes, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó otro terremoto a una profundidad de cuatro kilómetros y con una magnitud de 2,2 en el Océano Atlántico, entre las islas de Gran Canaria y Tenerife.
EFE
El IGN registra un terremoto de magnitud 4,8 en el Atlántico, 61 Km al norte de Las Palmas
La red sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 4,8 en el Atlántico, unos 61 kilómetros al norte de Las Palmas de Gran Canaria.
El seísmo se ha producido a las 9.50 horas (de Canarias), con epicentro en el mar y foco a 30 kilómetros de profundidad.
Los primeros datos recopilados por el IGN indican que el terremoto ha sido "sentido" por la población, aunque aún no precisan en qué lugares de Canarias se ha percibido el temblor.
Las coordenadas donde se ha localizado el epicentro se encuentran unos 61 kilómetros al norte de Las Palmas de Gran Canaria, 105 kilómetros al nordeste de Santa Cruz de Tenerife y unos 117 kilómetros al oeste de la costa norte de Fuerteventura.
Unos 35 minutos antes, a las 9:15, se había producido otro seísmo de magnitud 2,1 entre Gran Canaria y Tenerife, en los fondos submarinos situados entre las dos islas.
Bruno Betancor
Terremoto en Gran Canaria
Vecinos de distintas zonas de Gran Canaria aseguran haber sentido un terremoto en la mañana de este viernes, 22 de mayo.
Los testimonios proceden de distintos muninicipios como Tejeda, Gáldar, Santa Brígida, Valleseco y Las Palmas de Gran Canaria en otros lugares.
El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) ha informado de que se ha registrado a las 9.50 horas de hoy un terremoto de magnitud preliminar 4,8 en la escala de Richter, localizado al norte de la isla de Gran Canaria.
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