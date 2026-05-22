Directo | Última hora y todas las noticias del terremoto en Gran Canaria

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El movimiento sísmico, de magnitud 4,8 en la escala de Richter, se ha registrado a las 9.50 horas de este viernes al norte de la isla y una profundidad de 30 kilómetros en el mar

Terremoto, este viernes, al norte de Gran Canaria

Terremoto, este viernes, al norte de Gran Canaria / INVOLCAN

Bruno Betancor

El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) ha informado de que se ha registrado a las 9.50 horas de este viernes un terremoto de magnitud 4,8 en la escala de Richter, localizado al norte de la isla de Gran Canaria.

El temblor se ha sentido en distintos municipios de la isla. El epicentro está localizado en el mar a una profundidad de 30 kilómetros.

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