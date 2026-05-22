Francisco García, alcalde de Santa Lucía, sobre el informe del Estado que lo declara no adscrito: "Carece de interés"

El alcalde de Santa Lucía, Francisco García, ha restado importancia al nuevo informe del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno central sobre la situación de los concejales expulsados de NC-FAC y ha asegurado que, por ahora, "el documento no ha sido registrado en el Ayuntamiento". García sostiene además que el dictamen “no es ni preceptivo ni vinculante” y lo considera una respuesta a una “pregunta mal formulada, capciosa y partidista”.

En sus declaraciones, García insistió en que su prioridad sigue siendo la gestión municipal y la representación institucional del Ayuntamiento. El regidor reprochó a Nueva Canarias que, a su juicio, dedique esfuerzos a “intrigas e insidias” en lugar de centrarse en propuestas de mejora para la población. También señaló que serán los vecinos quienes juzguen en las próximas elecciones la estrategia política de la formación.

García afirmó que el informe ministerial "carece de interés" porque, según dijo, responde a una cuestión planteada de forma incorrecta y que no se ajusta a la realidad. En ese sentido, defendió que él concurrió a las elecciones en una coalición electoral, se dio de baja de Nueva Canarias, pero continúa afiliado a otro partido integrado en esa alianza.

Con esta reacción, el alcalde de Santa Lucía mantiene su tesis de que su situación política no debe alterarse y trata de restar valor al pronunciamiento estatal, en un nuevo episodio del conflicto interno que enfrenta a los sectores de NC-FAC en el municipio.

"Frases fuera de contexto"

Por su parte, el presidente de Municipalistas Primero Canarias y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, acusa a NC de “reducir un informe de nueve páginas a un folio y medio” mediante “frases fuera de contexto” y utilizarlas “exclusivamente para defender una teoría que tienen desde hace tiempo por odio y visceralidad contra los excompañeros”. Según Hernández, esa forma de actuar es “una muestra de irresponsabilidad y de falta de criterio y de coherencia”.

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El dirigente municipalista sostiene que en los últimos meses se está asistiendo a “este tipo de actitudes” y vaticina que se prolongarán “hasta el 23 de mayo de 2027, cuando definitivamente desaparezcan del escenario político”. A su juicio, ese comportamiento “va en contra de lo que le interesa a la ciudadanía, que es propuesta de resoluciones”, porque se dedican “todas las energías a buscar argumentario” en lugar de centrarse en soluciones para la ciudadanía de Santa Lucía y de Canarias. Hernández afirma que entiende que NC‑FAC “tenga que buscar cualquier argumento o justificación para defender su posicionamiento”, pero deja claro que no comparte las formas: “No me gusta, me parece poco ético y ni siquiera es el estilo que le da credibilidad”.