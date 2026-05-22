Gáldar
Gáldar amplía las Huertas del Rey en 3.000 metros cuadrados y estrena su primer parque canino
La intervención también incluye la mejora de equipamientos como alumbrado, tomas de agua, mobiliario urbano y vegetación
Gáldar inauguró este viernes la ampliación del Área Recreativa Huertas del Rey en una segunda fase que añade cerca de 3.000 metros cuadrados destinados al ocio y la convivencia. La principal novedad del proyecto es la creación del primer parque canino del municipio, integrado dentro del recinto.
Más equipamientos para el uso diario
La actuación ha supuesto una inversión cercana a los 130.000 euros y ha permitido incorporar nuevos paseos, zonas de asadero, mobiliario urbano, alumbrado y tomas de agua. También se han realizado mejoras en la vegetación de los jardines, con plantación de árboles para favorecer espacios de sombra y reforzar el uso del área como lugar de encuentro al aire libre.
Un parque canino de 650 metros cuadrados
El nuevo espacio para mascotas ocupa cerca de 650 metros cuadrados e incluye un circuito de agilidad, elementos de juegoadaptados para perros y una fuente de agua. Con esta dotación, el recinto suma una zona específica para el bienestar animal y para el uso compartido por propietarios y animales de compañía.
Inauguración con representantes municipales y vecinos
La apertura contó con la presencia del alcalde, Teodoro Sosa, el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, y el concejal de Parques y Jardines, Nicolás Mederos, además de otros miembros de la corporación municipal. A la inauguración acudieron también vecinos acompañados de sus animales domésticos.
Financiación y antecedentes de la mejora del recinto
El proyecto ha sido financiado en un 40% por el Cabildo de Gran Canaria a través de una convocatoria de subvenciones para equipamientos sociales, mientras que el resto del presupuesto se ha sufragado con fondos propios del Ayuntamiento de Gáldar. La ampliación llega después de una rehabilitación integral ejecutada años atrás en Huertas del Rey, en la que se invirtieron 300.000 euros para renovar paseos, mobiliario y alumbrado público del área recreativa.
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