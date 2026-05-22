Turismo
El gasto turístico en Gran Canaria sube un 6,17% y supera los 2.000 millones
La Isla ingresa 116,4 millones más que hace un año entre enero y marzo mientras las llegadas crecen solo un 1%, según datos del Istac,
Gran Canaria cerró el primer trimestre de 2026 con 2.003,7 millones de euros de gasto turístico, un 6,17% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos difundidos a partir de las estadísticas del Istac. El incremento se produce con estabilidad en el volumen de visitantes: la llegada de turistas fue un 1% superior a la de hace un año. Se trata de la segunda vez que la Isla supera la barrera de los 2.000 millones en este tramo del ejercicio.
En términos absolutos, la facturación turística aumentó en 116,4 millones de euros respecto a la comparativa interanual. El gasto por turista y estancia se situó en una media de 1.620,75 euros en los tres primeros meses del año, con un avance del 4,18%.
El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, valoró los resultados como un indicador de “rendimiento positivo” en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y apuntó a un impulso especialmente ligado a la evolución de los mercados alemán y neerlandés.
El impulso de Alemania y Países Bajos
Por mercados emisores, Alemania fue el principal motor del crecimiento: elevó el gasto total un 23,23%, lo que equivale a 96,9 millones de euros más que en 2025, hasta alcanzar 514 millones. Países Bajos también registró un aumento destacado, del 18,67%, con un volumen de gasto de 125,5 millones. El Reino Unido creció de forma más moderada (3,24%) y sumó 317,3 millones.
En contraste, el mercado nacional redujo su gasto un 7,69% en el periodo analizado.
Los nórdicos siguen liderando el gasto total
Pese a una bajada del 2,8% en su desembolso, el mercado nórdico se mantuvo como el que más aporta en términos absolutos, con 560 millones de euros de gasto total en el primer trimestre.
En el detalle del gasto individual, los turistas alemanes fueron los que más elevaron su gasto medio por visitante, con un incremento del 17,39%, seguidos por los procedentes de España y Países Bajos. El mercado británico, por su parte, registró una reducción cercana al 8% en el gasto medio por turista. Aun así, Alemania y los países nórdicos siguieron apareciendo como los perfiles con mayor capacidad de gasto.
El gasto medio diario se situó en 183,93 euros por turista y día, un 5,29% más que el año anterior. El mayor crecimiento se observó entre los turistas españoles, con un repunte del 22,69%, seguidos por neerlandeses y alemanes. De nuevo, el Reino Unido fue la excepción, con una caída del 7,10% en el gasto diario.
Desde el Cabildo, se vincula parte de esta evolución a un escenario de costes de transporte al alza, que habría incentivado estancias más cortas, mientras se mantiene la demanda del destino. En paralelo, Álamo recordó que la estrategia turística insular prioriza la facturación sobre el volumen de visitantes y busca extender el gasto por los negocios de los 21 municipios, con un crecimiento de los ingresos en los municipios considerados “no turísticos” superior al 60% en los últimos ejercicios, según el balance trasladado por la Consejería.
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