Guerra de informes en Santa Lucía: el Estado contradice al Gobierno de Canarias y declara tránsfuga al alcalde de Santa Lucía de Tirajana

Continúa en Santa Lucía la guerra de informes para determinar si el alcalde Francisco García y cinco concejales tienen que ser declarados no adscritos o si, por el contrario, deben permanecer en el gobierno local como miembros de la coalición integrada en Nueva Canarias, grupo que abandonaron para pasarse a Municipalistas Primero Canarias tras afiliarse el año pasado a la formación Bloque Nacionalista Rural (BNR), con lo que justificaban que siguen estando en otra formación de la coalición electoral y por ello no pueden ser expulsados.

Ahora se ha hecho público un nuevo informe de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial en el que el Estado considera que los seis concejales de Santa Lucía de Tirajana expulsados de la coalición electoral Nueva Canarias–Frente Amplio Canarista (NC-FAC), entre ellos el alcalde Francisco García, deben pasar a la condición de ediles no adscritos si la expulsión cumple los requisitos formales y no ha sido anulada por los tribunales. Este último documento viene a contradecir el de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias que certificaba el pasado mes de abril que los concejales elegidos en una coalición electoral pueden moverse entre los partidos que la integran sin perder su condición dentro del grupo municipal.

Hay que recordar que el primer informe fue el del secretario municipal, que se emitió el 18 de marzo, en el que concluía que los seis ediles habían adquirido desde esa fecha la nueva situación corporativa de miembros no adscritos y que el grupo municipal de NC-FAC quedaba reducido a tres concejales, Yaiza Pérez Álvarez, Leví Ramos y Ofelia Alvarado. Estos ediles fueron cesados por el alcalde en el pleno de enero «por deslealtad» al votar a favor de una moción contra el transfuguismo presentada por PP-AV, que afectaba a García y a los cinco concejales que se integraron en Primero Canarias.

Este nuevo informe, que se suma al del secretario municipal y al del Gobierno regional, tampoco es vinculante

Sin embargo, el alcalde Francisco García optó en el pleno del mes pasado por el informe de Función Pública del Gobierno de Canarias "por tener más juicio de valor", con lo que paralizaba así su paso a los no adscritos y blindaba a la vez a los cinco concejales que se quedaron con él en Primero Canarias. Ahora llega este nuevo informe del Gobierno central. Ninguno de los tres informes es vinculante.

Cuestión elevada al Gobierno de España

Ante este nuevo documento, Nueva Canarias explicó que sus concejales en la corporación, Leví Ramos Sánchez, Yaiza Pérez Álvarez y Ofelia Alvarado Santana, solicitaron al Ministerio un criterio jurídico para aclarar cuál de los informes en conflicto debía aplicarse conforme a la normativa básica estatal. La formación sostiene que la respuesta del Ministerio "respalda el informe emitido por el secretario municipal y que dicho posicionamiento será incorporado al expediente del Ayuntamiento". Para Nueva Canarias, este criterio confirma "que los ediles afectados deben pasar a la condición de no adscritos".

La organización nacionalista lamenta que la situación haya tenido que ser elevada al Gobierno de España y acusa al alcalde Francisco García de "haber evitado la aplicación del informe del secretario municipal". NC considera que el informe de la Viceconsejería del Gobierno de Canarias utilizado por el alcalde no tiene competencia para interpretar legislación básica estatal.

En un comunicado, la formación recuerda que la normativa local básica debe aplicarse de manera homogénea en todo el territorio nacional y sostiene que corresponde al Ministerio de Política Territorial fijar criterio sobre este ámbito.

Ante esta situación, los tres concejales de Nueva Canarias han presentado un recurso de reposición para que el alcalde anule su decisión y aplique el informe del secretario municipal. Además, han acudido a la Delegación del Gobierno en Canarias para reclamar "el cumplimiento de la legislación básica local". El secretario local de Nueva Canarias en Santa Lucía de Tirajana, Leví Ramos, exige la recuperación inmediata de la legalidad en el Ayuntamiento y pide al alcalde que acate tanto el informe del secretario como los autos judiciales recientes y el criterio del Ministerio de Política Territorial.

En 2027, NC va a desaparecer "del escenario político"

Francisco García ha restado importancia al nuevo informe del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y ha asegurado que, por ahora, el documento no ha sido registrado en el Ayuntamiento. García sostiene además que el dictamen “no es ni preceptivo ni vinculante” y lo considera una respuesta a una “pregunta mal formulada, capciosa y partidista”.

El alcalde afirmó que el informe ministerial "carece de interés" y que "no se ajusta a la realidad". En ese sentido, defendió que él concurrió a las elecciones en una coalición electoral, se dio de baja de Nueva Canarias, pero continúa afiliado a otro partido integrado en esa alianza.

Con esta reacción, el alcalde de Santa Lucía mantiene su tesis de que su situación política no debe alterarse y trata de restar valor al pronunciamiento estatal, en un nuevo episodio del conflicto interno que enfrenta a los sectores de NC-FAC en el municipio.

Por su parte, el presidente de Municipalistas Primero Canarias y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, acusa a NC de “reducir un informe de nueve páginas a un folio y medio” mediante “frases fuera de contexto” y utilizarlas “exclusivamente para defender una teoría que tienen desde hace tiempo por odio y visceralidad contra los excompañeros”. Según Hernández, esa forma de actuar es “una muestra de irresponsabilidad y de falta de criterio y de coherencia”.

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El dirigente municipalista sostiene que en los últimos meses se está asistiendo a “este tipo de actitudes” y vaticina que se prolongarán “hasta el 23 de mayo de 2027, cuando definitivamente desaparezcan del escenario político”. A su juicio, ese comportamiento “va en contra de lo que le interesa a la ciudadanía, que es propuesta de resoluciones”, porque se dedican “todas las energías a buscar argumentario” en lugar de centrarse en soluciones para la ciudadanía de Santa Lucía y de Canarias. Hernández afirma que entiende que NC‑FAC “tenga que buscar cualquier argumento o justificación para defender su posicionamiento”, pero deja claro que no comparte las formas: “No me gusta, me parece poco ético y ni siquiera es el estilo que le da credibilidad”.