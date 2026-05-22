¿Había riesgo de tsunami tras el terremoto de 4,8 en Canarias? Los expertos responden

El terremoto de magnitud 4,8 registrado este viernes al norte de Gran Canaria generó inquietud entre miles de personas en Canarias, especialmente por una pregunta que comenzó a repetirse en redes sociales apenas minutos después del temblor: ¿existe riesgo de tsunami o maremoto en el Archipiélago?

La respuesta de los expertos ha sido clara. Tanto especialistas en fenómenos costeros como entidades vinculadas a la divulgación científica han trasladado un mensaje de tranquilidad tras el seísmo detectado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Según explican, el movimiento registrado durante la mañana no reúne las condiciones necesarias para provocar un tsunami en Canarias.

La asociación Canarias 1.500 km de Costa aseguró públicamente que el terremoto no presenta riesgo de maremoto y recordó que para que se produzca un fenómeno de este tipo se requieren condiciones geológicas mucho más extremas.

“El terremoto de magnitud 4,8 registrado al norte de Gran Canaria no presenta riesgo de maremoto o tsunami”, indicó la entidad tras consultar información científica relacionada con el evento sísmico.

Los especialistas recuerdan que los tsunamis suelen originarse por terremotos de gran intensidad capaces de provocar un desplazamiento vertical brusco del fondo marino. En líneas generales, los expertos sitúan el umbral de riesgo en terremotos significativamente superiores, normalmente a partir de magnitudes cercanas o superiores a 6,5 o 7, dependiendo de múltiples factores geológicos.

Además de la magnitud, también resulta determinante el tipo de falla que se activa durante el terremoto. No todos los movimientos sísmicos submarinos generan desplazamientos verticales importantes del lecho oceánico. En muchos casos, la energía se libera lateralmente o de forma insuficiente como para desplazar grandes masas de agua.

El IGN sitúa el epicentro en el mar

El Instituto Geográfico Nacional confirmó que el terremoto se produjo a las 09:50 horas y localizó el epicentro en el océano Atlántico, al norte de Gran Canaria, a unos 59 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria.

Según los datos revisados por el organismo, el seísmo tuvo una profundidad aproximada de 30 kilómetros, un aspecto relevante a la hora de analizar sus efectos. Los terremotos más profundos tienden a disipar parte de su energía antes de alcanzar la superficie, aunque pueden sentirse a grandes distancias, como ocurrió este viernes en varias Islas del Archipiélago.

El temblor fue percibido de forma notable en distintos municipios de Gran Canaria y también en zonas de Tenerife y Fuerteventura. Numerosos residentes compartieron en redes sociales cómo sintieron vibraciones, pequeños balanceos de muebles o movimientos en edificios.

La situación provocó una rápida reacción de organismos científicos y especialistas, que intentaron frenar rumores y evitar interpretaciones alarmistas sobre un posible tsunami.