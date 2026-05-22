La Justicia rechaza frenar las oposiciones de bomberos de Gran Canaria

La batalla de los doce bomberos interinos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria para evitar un nuevo proceso selectivo ha recibido un nuevo revés. Según indica el órgano en una nota de prensa, los tribunales han desestimado la medida cautelar con la que intentaban paralizar la oposición convocada para cubrir 37 plazas en la isla, cuya primera prueba se celebrará este domingo con 638 aspirantes.

Los afectados, que llevan meses movilizándose junto a sus familias y buscando apoyos institucionales, sostienen que se encuentran en una situación de abuso de temporalidad tras más de una década vinculados al Consorcio. Reclaman por ello acceder a la fijeza mediante un concurso de méritos y no verse obligados a superar otro procedimiento selectivo para conservar sus puestos.

El conflicto se remonta a las oposiciones iniciadas en 2010 y resueltas una década después, en 2020. Los doce aspirantes aprobaron entonces el proceso, pero quedaron fuera del cupo y pasaron a integrar la lista de reserva. Desde entonces, desempeñan funciones estructurales como interinos dentro del servicio de emergencias y denuncian que la administración ha prolongado de forma irregular su situación de interinidad.

El proceso sigue adelante

El Consorcio defendió que el procedimiento selectivo continuará desarrollándose “con normalidad” después de que la Justicia rechazara la suspensión cautelar solicitada por los interinos. La entidad sostiene además que ya se han dictado resoluciones desfavorables en diez de las doce acciones judiciales impulsadas por los afectados, algunas de ellas con imposición de costas.

Según el organismo, los tribunales han reiterado que la jurisprudencia europea “no impone la conversión automática en funcionarios de carrera” en situaciones de temporalidad y que debe respetarse el acceso al empleo público bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

La convocatoria corresponde a la Oferta Pública de Empleo de 2024 y busca reforzar la plantilla operativa del servicio ante las próximas jubilaciones previstas, fortalecer las dotaciones operativas de los distintos parques de emergencias y continuar mejorando la cobertura y atención del servicio público de emergencias en Gran Canaria.

"Se cumplirá de este modo con el calendario establecido para el desarrollo de las distintas fases del proceso y del posterior periodo formativo obligatorio que deberán completar las personas aspirantes que superen la oposición", defiende el Consorcio en el comunicado.

Desde el órgano se destaca además el elevado interés generado por la convocatoria, "reflejo del compromiso y vocación de servicio que representa el acceso al cuerpo de bomberos". Además, reitera su compromiso "con el desarrollo riguroso y transparente del procedimiento selectivo, así como con el fortalecimiento y mejora continua del servicio público de emergencias en la isla".