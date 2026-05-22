La lotera Teresita Hernández reparte un gran premio en Gran Canaria: "El ganador se pasó según abrí para avisarme"

El Bazar Pepe Barbero ha vuelto a repartir fortuna entre los habitantes de El Tablero, esta vez, a través de la venta del número dotado con el primer premio de la Lotería del jueves, que reparte 300.000 euros entre los agraciados ganadores. A cada boleto con el número 45780 le corresponde un monto de 30.000 euros. La dueña de la Administración, Teresita Hernández Rodríguez, ha revelado que según abrió el local el comprador del boleto premiado "ya se pasó esta mañana para dar el aviso" y reconoce que tanto ella como el afortunado disfrutaron de un momento de felicidad compartida.

El local de Teresita fue fundado por su padre y es un lugar de referencia para las personas del pueblo que quieren probar suerte con la Lotería desde hace décadas. Ella heredó el bazar en 1993 y desde ese entonces no ha cejado en su labor de repartir buena ventura entre su clientela. La propietaria afirma orgullosa que "ya van dos premios este año" porque el jueves 12 de marzo pudo vender el número 16640, que se llevó el segundo premio.

Ubicación de la administración de Loterías.

A Teresita se le dibuja una sonrisa en la cara cuando recuerda que el martes, 17 de mayo de 2022, la administración que posee entre la calle Jaimaica y la calle Panamá de la localidad de El Tablero, otorgó el premio más grande de su historia: 1.000.000 de euros a repartir provenientes del euromillón. La natural del munipio de San Bartolomé de Tirajana considera que mayo es el mes fetiche para su bazar porque "es el mes de mi pueblo, de sus fiestas y de la Lotería en mi tienda".

Después de 33 años al mando del negocio familiar, la empresaria destaca que sigue haciendo su trabajo con la misma energía que cuando empezó y asegura que tiene pensado mantenerse durante mucho tiempo "al pie del cañón". Lejos de estar cansada, sostiene que "es una alegría venir cada día" porque se dedica a "repartir felicidad" y recalca la importancia de disfrutar su trabajo. Su objetivo es continuar en la misma línea que en el último lustro porque considera que "lo importante es seguir dando suerte".