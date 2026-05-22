Luis Díaz, surfista grancanario: “Prohibiría el alquiler de tablas a quien no demuestre autonomía en el agua”
El surfista grancanario Luis Díaz alerta sobre la falta de preparación de los principiantes que alquilan tablas sin experiencia previa
Hoy en día, el surf ha dejado de ser solo un deporte y, en lugares como Las Canteras, se ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad, funcionando como motor económico para los negocios locales. Pese a que el surf en el archipiélago continúa creciendo, también lo hace el debate sobre la convivencia en el agua.
Por ello, el surfista grancanario Luis Díaz se ha pasado por el podcast de volcanicacommunity para reflexionar sobre el localismo y los problemas que se están generando en la playa de Las Canteras a la hora de poder entrenar y practicar surf.
¿Cuál es el principal problema?
La playa de Las Canteras se ha convertido en uno de los epicentros del surf en Canarias. Para Díaz, el problema no es la llegada de nuevos surfistas, sino la falta de preparación con la que muchos principiantes acceden al mar por primera vez, sobre todo a través del alquiler de material sin experiencia previa.
El surfista, que insiste en que “todo el mundo tiene derecho a aprender y nadie empieza sabiendo”, defiende la necesidad de regular o controlar el alquiler de tablas para no perjudicar ni a profesionales ni a principiantes. Por este motivo, considera necesario establecer ciertos criterios básicos de seguridad antes de entrar en el mar.
El peligro de Las Canteras
No es de extrañar que una de las playas más cotizadas de Gran Canaria y del archipiélago haya experimentado un crecimiento desbordado de surfistas en los últimos años. Las condiciones de Las Canteras permiten surfear durante gran parte del año en bañador o con neoprenos finos, algo impensable en muchas zonas de Europa.
Pero el problema va mucho más allá. Al convivir escuelas de iniciación, surfistas habituales y deportistas de alto nivel, se genera un entorno complejo por la mezcla de perfiles en el agua: desde personas que cogen una tabla por primera vez hasta profesionales que entrenan en las mismas olas.
Por ello, el surfista plantea lo siguiente: “¿En qué otro deporte puede estar el campeón del mundo entrenando y remándole una ola alguien que no ha cogido una en su vida?”, con el objetivo de abrir el debate sobre la necesidad de organizar mejor los espacios en el mar.
Mientras el surf sigue creciendo en Canarias como actividad deportiva y turística, voces como la de Luis Díaz reclaman mayor control y concienciación para evitar situaciones de riesgo en el agua y mejorar la convivencia entre usuarios.
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