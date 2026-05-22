El Ministerio de Política Territorial avala el informe del secretario y sitúa al alcalde de Santa Lucía y a cinco ediles como tránsfugas

La contienda política en Santa Lucía no cesa. A los informes que se ponen sobre la mesa sobre si el elcalde Francisco García y los cinco concejales que abandonaron Nueva Canarias para incorporarse a Municipalistas Primero Canarias tendrían que pasar a la condición de no adscritos, como recoge el informe del secretario, o el de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias que certificaba que los concejales elegidos en una coalición electoral pueden moverse entre los partidos que la integran sin perder su condición dentro del grupo municipal, se suma uno nuevo.

Nueva Canarias ha asegurado que la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, dependiente del Ministerio de Política Territorial, avala el informe del secretario del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana sobre la situación del alcalde, Francisco García, y de cinco concejales que abandonaron la formación nacionalista.

Según ha informado la organización, los tres concejales de Nueva Canarias en la corporación, Leví Ramos Sánchez, Yaiza Pérez Álvarez y Ofelia Alvarado Santana, solicitaron al Ministerio un criterio jurídico para aclarar cuál de los informes en conflicto debía aplicarse conforme a la normativa básica estatal.

La formación sostiene que la respuesta del Ministerio respalda el informe emitido por el secretario municipal y que dicho posicionamiento será incorporado al expediente del Ayuntamiento. Para Nueva Canarias, este criterio confirma que los ediles afectados deben pasar a la condición de no adscritos.

Críticas al criterio seguido por el alcalde

La organización lamenta que la situación haya tenido que ser elevada al Gobierno de España y acusa al alcalde de haber evitado la aplicación del informe del secretario municipal. Nueva Canarias considera que el informe de la Viceconsejería del Gobierno de Canarias utilizado por el alcalde no tiene competencia para interpretar legislación básica estatal.

La formación recuerda que la normativa local básica debe aplicarse de manera homogénea en todo el territorio nacional y sostiene que corresponde al Ministerio de Política Territorial fijar criterio sobre este ámbito.

Recurso y traslado a Delegación del Gobierno

Ante esta situación, los tres concejales de Nueva Canarias han presentado un recurso de reposición para que el alcalde anule su decisión y aplique el informe del secretario municipal. Además, han acudido a la Delegación del Gobierno en Canarias para reclamar el cumplimiento de la legislación básica local.

El secretario local de Nueva Canarias en Santa Lucía de Tirajana, Leví Ramos, exige la recuperación inmediata de la legalidad en el Ayuntamiento y pide al alcalde que acate tanto el informe del secretario como los autos judiciales recientes y el criterio del Ministerio de Política Territorial.

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La organización afirma que continuará actuando para garantizar que el funcionamiento institucional del Ayuntamiento se ajuste a la ley y a la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.