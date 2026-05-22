Mogán celebra las fiestas de San Antonio 'El Chico' con un concierto del cantautor argentino Coti

Las Fiestas Patronales de San Antonio ‘El Chico’ se celebrarán en Mogán del 5 al 14 de junio de 2026, con un programa que combina actos tradicionales, propuestas culturales y actividades de ocio en el casco histórico. La programación fue presentada este viernes, 22 de mayo de 2026, por la alcaldesa Onalia Bueno y el concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, en la plaza Sarmiento y Coto. Además de los actos tradicionales, destacan el nombramiento del santo patrón como Alcalde Perpetuo de Mogán y el concierto del cantautor argentino Coti.

Arranque con campanas, exposición y pregón

El inicio oficial está previsto para el viernes 5 de junio con el repique de campanas a las 12:00 horas y la apertura de una exposición de vestimenta tradicional canaria. Ese mismo día, el pregón tendrá lugar en el Parque Nicolás Quesada a las 20:30 horas, a cargo de Pedro Rodríguez, conocido como “Pedro el del Laurel”. Tras el pregón se celebrará el XV Memorial Juan José Rodríguez Sánchez, presentado por Pedro Díaz y con participación de la A.F.C. El Mocán, la A.F.C. Aduares y Los Cantadores. La jornada finalizará con una Noche Joven en la plaza Sarmiento y Coto, con Alberto Déniz, Pedro Afonso y Aisho Ortega.

Romería-Ofrenda y misa del Romero

El sábado 6 de junio concentrará uno de los actos centrales con la Romería-Ofrenda a San Antonio ‘El Chico’, que partirá a las 18:30 horas y contará con la participación de 16 colectivos del municipio y 16 agrupaciones y parrandas invitadas. A las 19:30 horas se celebrará la Misa del Romero, interpretada por el área de Folclore de las Escuelas Artísticas de Mogán. Después, la imagen del santo será trasladada al Parque Nicolás Quesada acompañada por la Agrupación Folclórica Sabinosa (procedente de El Hierro). La jornada incluirá un baile de taifas con las parrandas El Pajullo y El Cura, y una verbena con la Orquesta Panamaribe y Grupo Arena.

Cartel de las fiestas de San Antonio 'El Chico' 2026. / LP/DLP

Agenda familiar, concursos y actividades culturales

Desde el 7 de junio, el calendario se amplía con propuestas para distintas edades. Ese día se celebrará un ludoparque familiar con hinchables acuáticos en la cancha del Complejo Deportivo Valle de Mogán. El 8 de junio comenzará el torneo de zanga y dominó, además de la representación de la obra “El destape llegó al pueblo”, a cargo del Club de 3ª Edad San Antonio y el Centro Ocupacional de Mogán. El 9 de junio habrá concurso de postres y tortillas españolas, mientras que el 10 de junio se desarrollará la clausura de las Escuelas Deportivas Municipales y la actividad “Tu mejor puesta de sol” en el Parque Nicolás Quesada. El 11 de junio se celebrará un ludoparque infantil y juvenil y la presentación del libro “Mogán: un pueblo unido por sus fiestas populares”.

Concierto de Coti y procesión

El viernes 12 de junio, en la denominada Noche de Vísperas, está previsto el concierto del cantautor argentino Coti. La noche continuará con verbena, con la participación de Armonía Show y Furia Joven. El sábado 13 de junio, Día de San Antonio, se celebrará la solemne eucaristía y el nombramiento de San Antonio ‘El Chico’ como Alcalde Perpetuo de Mogán, un reconocimiento de carácter simbólico. A continuación se desarrollará la procesión y el tradicional Canto de Los Pajaritos, acompañados por la Banda Municipal de Mogán. Tras los actos religiosos se anuncia un brindis popular y la actuación del Mariachi Peleón, además de un tardeo con Javi Cedrés, la Bajada de la Rama y una verbena de amanecida con La Mekánica by Tamarindos, DJ Promaster y Star Music.

Cierre con artesanía y actuaciones

Las fiestas concluirán el domingo 14 de junio con un mercadillo de artesanía desde las 13:00 hasta las 21:00 horas, acompañado por las actuaciones de Grupo Serenata, El Último Que Cierre, Los Lola y Los Salvapantallas. El broche final lo pondrá la gala de fin de fiestas del Club Social Tahona en el Parque Nicolás Quesada. La alcadesa del municipio, Onalia Bueno, quiso recordar a los asistentes que "deben ir ataviados con indumentaria tradicional canaria a la Romería-Ofrenda", ya que es obligatorio para poder formar parte del recorrido. También quiso resaltar estas fiestas "son un canto a la tradición e idiosincrasia canaria". Por su parte, el concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, quiso "invitar tanto a los moganeros como a los visitantes a disfrutar de la tradición y las actividades".