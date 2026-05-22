La música tradicional llena la Plaza de San Rafael en el Encuentro Familiar de La Isla de Mi Vida

La Plaza de San Rafael, en Vecindario, se convirtió este viernes en un gran espacio de encuentro para la música tradicional, la convivencia y la identidad cultural canaria con la celebración del Encuentro Familiar de La Isla de Mi Vida, una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria dentro del nuevo modelo cultural del festival.

La jornada, que contó con una notable acogida de público durante toda la tarde, reunió a familias, alumnado, profesorado y vecinos en torno a un programa protagonizado por escuelas municipales de música de distintos municipios de la isla, cuyas actuaciones llenaron de sonidos tradicionales y folclore la plaza pública.

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, participó en la inauguración junto al alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, destacando el valor de este tipo de iniciativas para garantizar la transmisión de la cultura popular entre generaciones. "Queremos que nuestra música, nuestras tradiciones y nuestra identidad formen parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones y no se queden únicamente en los espacios institucionales o en el recuerdo. Este festival convierte la cultura popular en una experiencia viva, compartida y cercana para las familias", señaló la consejera.

El Encuentro Familiar forma parte del programa paralelo del festival La Isla de Mi Vida, concebido como una herramienta de cohesión social y transmisión intergeneracional de la cultura canaria. El proyecto busca trasladar el aprendizaje y el trabajo desarrollado en las aulas y escuelas de música al espacio público, convirtiendo plazas y entornos urbanos en escenarios de convivencia cultural.

Durante la tarde participaron la Escuela de Música de Santa María de Guía, la Escuela de Música de San Bartolomé de Tirajana, la Escuela de Música de Tejeda y la Escuela de Música de Santa Lucía, reuniendo a más de un centenar de participantes sobre el escenario.

La programación familiar se celebró tras el desarrollo durante la mañana del Festival Escolar, en el que participaron 627 escolares procedentes de 13 municipios de Gran Canaria en una jornada orientada a reforzar el vínculo entre infancia, patrimonio cultural y participación comunitaria.

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El Cabildo de Gran Canaria explicó que el desdoblamiento del festival en un bloque escolar y otro familiar responde a una estrategia para ampliar el impacto social y territorial del proyecto, reforzar su dimensión pedagógica y consolidarlo como una iniciativa cultural de isla vinculada a la transmisión del patrimonio inmaterial canario.