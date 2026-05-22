Santa Brígida arranca la reparación de la red de saneamiento dañada por la borrasca Therese

El Ayuntamiento de Santa Brígida ha informado a los vecinos y vecinas de La Angostura del inicio de las obras de emergencia para restituir la red municipal de saneamiento, dañada tras el paso de la borrasca Therese. La actuación prevé una inversión cercana a 6 millones de euros y afectará a un total de 9.226 metros de colectores distribuidos en distintos tramos de barranco.

El alcalde, José Armengol, mantuvo un encuentro en el local social del barrio para explicar la planificación de los trabajos y las posibles afecciones en el día a día.

Calendario previsto

Los trabajos previos ya están en marcha, con apertura de caminos, desbroces y labores de limpieza en la zona. El Ayuntamiento indicó que las tareas principales —apertura de zanjas e instalación de tuberías— comenzarán la próxima semana. Para atender el volumen de material necesario, el suministro se encargó directamente a fábrica y el primer contenedor de tuberías estaba en tránsito en el momento del encuentro.

La duración estimada de las obras es de 18 meses. La ejecución se realizará en sentido ascendente, encauzando el flujo desde el Puente de La Calzada hasta el Barranco Alonso, a la altura del Rey de los Dragos. El nuevo trazado contempla, cuando sea posible por las condiciones del terreno, desviar la conducción fuera del fondo del cauce para facilitar futuras labores de inspección y mantenimiento.

El alcalde de Santa Brígida, José Armengol, reunido con los vecinos. / LP/DLP

Tramos de actuación y diagnóstico de daños

El proyecto se concentra en los puntos con daños más críticos: el Barranco Alonso (conexión con San Mateo) y el Barranco Guiniguada en el tramo Meleguinas–Puente de la Calzada. También se intervendrá en el barranco de Merdejo y en el barranco de Santa Brígida, donde las afecciones se consideran de menor entidad.

En el diseño previsto, las tuberías aumentarán de tamaño a medida que se incorpora más caudal. En el tramo inicial del Barranco Alonso se sustituirá la red manteniendo el diámetro de 400 mm que conecta con San Mateo, considerado uno de los sectores más complejos por las dificultades de acceso. Al llegar al Puente de las Meleguinas, en la unión con el barranco de Santa Brígida, el diámetro pasará a 500 mm. Finalmente, desde la confluencia del Barranco Guiniguada con el barranco del Colegio, la canalización discurrirá hasta la caseta bajo el Puente de La Calzada, alcanzando un diámetro máximo de 600 mm en dirección a Las Palmas.

El alcalde José Armengol atiende las dudas de los vecinos de Santa Brígida / LP/DLP

Dudas vecinales y seguimiento

Tras la exposición técnica, los residentes plantearon preguntas sobre accesos, plazos por tramos y posibles incidencias durante la obra. El alcalde se comprometió a mantener canales informativos “abiertos y fluidos” para comunicar la evolución de los trabajos y pidió colaboración ciudadana para notificar incidencias por correo electrónico conforme avancen las conducciones principales.

Inicio formal y financiación

Según se trasladó durante el encuentro, este viernes 22 de mayo se firmó el acta de inicio de las obras. La financiación procede de una modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito aprobada en un pleno extraordinario celebrado el 15 de mayo, con el objetivo de garantizar la viabilidad de la actuación sin afectar a otros servicios municipales.

Armengol señaló ante los asistentes que se trata de una intervención “inaplazable” para la salubridad pública y la protección medioambiental del municipio, al tiempo que reconoció que los trabajos en cauces pueden implicar molestias y limitaciones puntuales.

Obras de emergencia y empresas adjudicatarias

La declaración de emergencia, formalizada mediante decreto de Alcaldía, ha permitido la adjudicación inmediata a operadores especializados. La ejecución material se ha delegado en Gestagua, empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de la red, mientras que la asistencia técnica y la redacción del proyecto han correspondido a CIAL Canarias, de acuerdo con lo explicado en la reunión.

A la reunión asistieron también el primer teniente de alcalde, Carlos Carrión; la concejal de Saneamiento, María Sánchez-Fernaud; el gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, Carmelo Santana, y la técnico municipal responsable de la dirección de obra, que detalló el alcance del proyecto.