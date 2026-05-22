El sonido y el peso de la tradición canaria muestran su vigencia en el multitudinario Festival Escolar La Isla de Mi Vida del Cabildo de Gran Canaria

La música tradicional interpretada por más de de 800 estudiantes de 16 centros educativos de toda Gran Canaria tras meses de ensayo, el peso de la tradición con el levantamiento de arados y piedras de casi cien kilos, el sonido del silbo, la alfarería, el calado, la cestería, el salto del pastor, las ramas al aire o el juego del garrote protagonizaron hoy el multitudinario Festival Escolar La Isla de Mi Vida en la Plaza de San Rafael de Vecindario.

Se trató de la primera parada del Festival La Isla de Mi Vida del Cabildo de Gran Canaria que se completará con el concierto del 29 de mayo en la Plaza de Santa Ana de la capital insular. En la cita participaron el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, y el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García.

"Esta es la mejor manera de sentir y disfrutar de Gran Canaria y de Canarias", afirmó el presidente insular, Antonio Morales poco después de escuchar como una niña trasladó al lenguaje silbado la frase completa La Isla de Mi Vida y antes de recorrer los distintos puestos artesanos dispuestos a escasa distancia del escenario principal, donde se desarrollaron las actuaciones.

Por la tarde, además, se celebró el Festival Familiar La Isla de Mi Vida, también en la Plaza de San Rafael de Vecindario y en esta ocasión al son de las escuelas municipales de música. De este modo, se completó la primera gran cita de la edición de este año, que ya tiene su mirada puesta en la Plaza de Santa Ana.

Así, el 29 de mayo en la Plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria, con entrada libre y tras el Pasacalles que dará comienzo a las 19.30 en el Parque de San Telmo con la Banda de Firgas y los Papahuevos, se encenderá a las 20.30 la mayor luminaria del cartel: el espectáculo músico-teatral Attindamana ('El sonido de un pueblo, el latido de una isla').

El presidente explicó que Attindamana es una producción de gran formato con la participación de más de 500 artistas y concebida "como un homenaje profundo y contemporáneo a la identidad de los 21 municipios de la isla". Bajo la dirección de un equipo colegiado que trabaja tejiendo redes entre diferentes artistas, en ese núcleo de creación y dirección se encuentran Mario Vega, Belén Álvarez LAJALADA, Víctor Batista, Ner Suárez, Manuel Abrante, Ruth Sánchez y Javier Cerpa.

"Attindamana se erige como una ambiciosa y decidida apuesta por cumplir un objetivo fundamental: trabajar en un nuevo y perdurable repertorio para la música popular canaria", profundizó Antonio Morales. "Más allá de un evento único, se trata de una inversión en el patrimonio futuro, de crear un legado de 21 canciones que se instalen en el cancionero de nuestra tierra, sumándose a la base de nuestra música popular para que pervivan y se sostengan en el tiempo", señaló sobre este nuevo mapa sonoro y emocional.

Attindamana, en definitiva, es una de las mayores concentraciones de talento artístico local vinculadas a un evento cultural insular que involucra, entre otras a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Parranda Araguaney, Umiaya, Mujeres D, Raíces Atlántikas, Los Serenquenquenes, agrupaciones folclóricas y colectivos municipales y más de cuarenta intérpretes vocales e instrumentistas.

El cierre de la noche del 29 de mayo estará protagonizado por la presentación en primicia de la nueva edición de After Hours: The Mixtape. Este proyecto está comandado por DJ Saot ST, reconocido productor y cineasta que ha dedicado su trayectoria a impulsar el talento joven de las islas dentro de la cultura urbana.

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El presidente del Cabildo agradeció la implicación de los equipos de la Consejería de Desarrollo Económico, de Infecar, entidad organizadora del Festival, de la Fedac, de Presidencia y a la productora, Una Hora Menos, así como a los más de quinientos artistas, investigadores e investigadoras que se han involucrado en la iniciativa, además de la colaboración de los ayuntamientos de Santa Lucía de Tirajana y Las Palmas de Gran Canaria.