La tradición reúne en Santa Lucía de Tirajana a más de 800 escolares en ‘La Isla de Mi Vida’
El levantamiento de arado y piedras, la alfarería, el salto del pastor, el silbo o el juego del garrote se sumaron al festival escolar
Más de 800 estudiantes de 16 centros educativos de Gran Canaria participaron en el Festival Escolar La Isla de Mi Vida, celebrado en la Plaza de San Rafael de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana. La cita, impulsada por el Cabildo de Gran Canaria, convirtió el espacio público en un encuentro con la música tradicional, los oficios artesanos y las prácticas populares vinculadas a la identidad canaria.
El alumnado interpretó piezas de música tradicional tras varios meses de ensayo y compartió protagonismo con actividades como el levantamiento de arado y piedras, el silbo, la alfarería, el calado, la cestería, el salto del pastor, el juego del garrote y otras expresiones del patrimonio cultural de las islas.
El acto contó con la presencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso; y el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García. Morales destacó que esta jornada representa una forma directa de acercar a los escolares a la cultura popular de Gran Canaria y Canarias.
Por la tarde, la programación continuó con el Festival Familiar La Isla de Mi Vida, también en la Plaza de San Rafael, con la participación de escuelas municipales de música. Esta primera parada del programa sirve de antesala a la gran cita prevista para el 29 de mayo en la Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria.
Música urbana con sello canario
Ese día, la actividad comenzará a las 19.30 horas con un pasacalles desde el Parque de San Telmo, con la Banda de Firgas y los Papahuevos. A las 20.30 horas se estrenará el espectáculo músico-teatral Attindamana, una producción de gran formato con más de 500 artistas y concebida como homenaje contemporáneo a la identidad de los 21 municipios de la isla.
La noche se cerrará con la nueva edición de After Hours: The Mixtape, proyecto liderado por DJ Saot ST, centrado en la promoción del talento joven de las islas dentro de la cultura urbana.
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