Valleseco reúne 23 sidras en el III Concurso Oficial Agrocanarias 2026

Valleseco acoge la tercera edición del Concurso Oficial de Sidras Agrocanarias, una competición en la que 23 elaboraciones de siete empresas del Archipiélago optan a la distinción de Mejor Sidra de Canarias 2026. El certamen está organizado por el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), con la colaboración del Ayuntamiento de Valleseco.

Categorías y procedencia de las muestras

Las sidras participantes se reparten en tres categorías: naturales (7 muestras, incluyendo elaboraciones naturales, dulces, con bajo contenido en alcohol o con fruta), gasificadas (9 muestras, en modalidades extraseca, seca, semiseca o dulce) y espumosas (7 muestras, también en extraseca, seca, semiseca y dulce). Por islas, la mayoría procede de Gran Canaria (18), con presencia además de La Palma (4) y Tenerife (1).

Cata a ciegas y premios del certamen

La evaluación se realizará mediante un sistema de cata ciega, con un panel formado por nueve catadores especializados. De sus valoraciones saldrán las Grandes Medallas de Oro, Medallas de Oro y Medallas de Plata, además de dos reconocimientos específicos: Mejor Sidra de Canarias 2026 y Mejor Sidra Ecológica de Canarias. También se prevé un premio a la Mejor Imagen y Presentación, y se ha fijado un máximo de dos distinciones por participante.

Durante la apertura del concurso, el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, destacó el papel de esta cita como escaparate para el sector, acompañado por el alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana, y la concejala de Desarrollo Local, Empleo y Sector Primario, Rosa Delia Quintana. Desde el consistorio se subrayó el vínculo del municipio con la manzana y con el sector primario como parte de la evolución reciente del cultivo y su aprovechamiento.

Cata de sidras para el III Concurso Agrocanarias / LP/DLP

Proyección y calendario de promoción

La sidra elegida como Mejor Sidra de Canarias 2026 será protagonista de un reportaje que se publicará en la web del ICCA y se remitirá a medios generalistas y especializados. Las elaboraciones distinguidas podrán usar durante un año el distintivo oficial del premio recibido y participarán en acciones de promoción del organismo a lo largo del año. Además, según la organización, a las empresas admitidas se les abonarán gastos de inscripción y logística para participar en el concurso internacional CINVE.

Un sector en expansión en las Islas

El ICCA sitúa el concurso dentro de los Concursos Oficiales Agrocanarias, que también reconocen productos como quesos, vinos, gofios, aceites de oliva virgen extra y sales marinas. En el caso de la sidra, el organismo señala que actualmente existen 13 lagares en Canarias: siete en Gran Canaria, cuatro en Tenerife, y uno en La Palma y otro en El Hierro.

Cata de sidra durante el III Concurso Agrocanarias / LP/DLP

La Feria Regional, a continuación en Valleseco

El concurso precede a la IV Feria Regional de Sidras de Canarias, organizada por el Ayuntamiento de Valleseco y financiada por el Gobierno de Canarias a través del proyecto Dinamiza Rural —ejecutado por GMR Canarias— y el Cabildo de Gran Canaria. La feria se celebrará el domingo en el municipio y contempla una programación con catas y degustaciones, una ruta gastronómica “Sidra y tapas”, exhibiciones de cocina en vivo y talleres, entre otras actividades. La organización estima una asistencia aproximada de más de 3.000 visitantes.