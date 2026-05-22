XX Encuentro Escolar Canario en Vegueta: "Los niños son los responsables de hacer memoria y de preservar el pasado”

El encuentro Escolar Canario volvió a reunir este viernes, 22 de mayo, a alumnado de distintos puntos de Gran Canaria para conmemorar el próximo 30 de mayo. La cita tuvo lugar en la Plaza de Santo Domingo, en el histórico barrio de Vegueta, donde se reunieron once centros escolares de la Isla para conmemorar y celebrar la identidad canaria. El evento es organizado, como cada año, por la Orden del Cachorro Canario, una asociación cultural que tiene como objetivo preservar y transmitir la historia del Archipiélago.

Sede de la Orden del Cachorro Canario en la Plaza de Santo Domingo, Vegueta. / Briseida Viera

El presidente de la Orden del Cachorro Canario, Esteban Guerra de la Torre, recordó que la asociación fue fundada en abril de 1991 y que este año cumple 35 años de trayectoria. Según nos explicó, nació de “un grupo de amigos” que tuvieron la idea de “unir, rescatar, vivir, transmitir y defender nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra identidad”. En esa línea, advirtió de que actualmente “se está detectando una pérdida de nuestra identidad canaria”, por lo que enseñar estas manifestaciones culturales a los niños resulta, a su juicio, “básico”.

Menos espacio, mismo sentimiento

La programación arrancó a las 09.30 horas con la bienvenida del presidente de la Orden del Cachorro Canario, Esteban Guerra de la Torre, quien explicó que este año había una circunstancia excepcional por la que se vieron obligados a reducir el aforo del evento "debido a las obras que se desarrollan en la plaza", comentó. Esto no fue un impedimento para los asistentes y aunque con menos espacio, se disfrutó de una mañana festiva y con mucho espíritu canario.

Alumnado durante la interpretación de timple. / Briseida Viera

El acto contó con la participación de más de una decena de centros educativos de la isla, entre ellos el CEIP Cervantes, CEIP Playa de Mogán, CEIP Poeta Tomás Morales, CEIP Alcalde Ramírez Bethencourt, CEIP La Zafra, CEIP César Manrique, CEIP Gran Canaria, CEIP Doctor Juan Negrín, CEIP Néstor de la Torre, CEIP Timplista José Antonio Ramos, CEIP Batería de San Juan, CEIP San Ignacio de Loyola y CEIP La Calzada. A lo largo de la mañana, el alumnado ofreció bailes, recitales de poesía, interpretaciones musicales y muestras de tradiciones canarias.

“Mantener vivas nuestras costumbres es una forma de cuidarnos, reconocernos y de sentirnos unidos”

El Gobierno de Canarias también estuvo presente en el acto de la mano de Antonia María Pérez Pérez, directora general de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias, que acudió en representación del presidente, Fernando Clavijo. Durante su intervención, Pérez destacó que “mantener vivas nuestras costumbres es una forma de cuidarnos, reconocernos y de sentirnos unidos”, y subrayó la importancia de que las nuevas generaciones participen activamente en este tipo de encuentros.

Antonia María Pérez durante su intervención, a su lado el presidente de la Orden del Cachorro, Esteban Guerra. / Briseida Viera

La representante del Gobierno aseguró que era “una enorme alegría y un orgullo” ver “caras tan jóvenes celebrando nuestras raíces y nuestra cultura”. También defendió que esta festividad sirve para “recordar y celebrar lo que somos, un pueblo solidario y orgulloso de sus tradiciones”. También puso el acento en el papel de los menores, al afirmar que “los niños son el futuro, pero también son los responsables de hacer memoria y de preservar el pasado”.

Dos décadas de historia

El presidente, Esteban Guerra nos explicó que la Orden del Cachorro Canario puso en marcha este encuentro infantil hace ya dos décadas, con el objetivo de acercar las tradiciones a los escolares de la Isla. En esta edición participaron centros no solo de la capital, sino también de otros puntos de Gran Canaria, como Mogán, Vecindario o Tafira. "Todos ellos contribuyen con alguna aportación, ya sea musical, poética o instrumental", comentó.

Cada colegio preparó una muestra de nuestra cultura a través de la literatura, la música y el deporte. Hubieron recitales de poesía, interpretación de timple, lucha canaria y muestra de la vela latina, entre otras. Además, se repartieron bocadillos de chorizo de Teror a los colegios como guiño a nuestra gastronomía.

El acto culminó celebrando el tradicional baile de la Rama de Agaete, con los papahuevos originales que según nos cuenta Guerra, se los cede el Ayuntamiento de Agaete desde el Museo de la Rama.

Papahuevos del Museo de la Rama de Agaete en el Encuentro Escolar Canario. / Briseida Viera

También hubieron demostraciones de oficios artesanales. Para ello se contó con la presencia de artesanos como José Díaz Díaz, dedicado al trabajo de la caña y la madera, y Miguel Alfonso Medina Mendoza, que desarrolla carpintería tradicional desde Santa María de Guía. "Los artesanos están para mostrar el trabajo que hacen ellos, sobre todo los oficios que prácticamente se han perdido, como el trabajo en madera o el trabajo en latón", aclara el organizador.

José Díaz Díaz, artesano de la caña y la madera durante el acto. / Briseida Viera

El equipo docente que acompañó al alumnado a la celebración también se mostró muy participativo durante la jornada. Entre bailes y aplausos, animaban a los niños a disfrutar de la música canaria. "Para nosotros es importante porque así vamos enseñando nuestra cultura y los niños van aprendiendo el respeto y la educación a nuestras tradiciones", comentó Inmaculada Suárez, profesora del colegio Cervantes, en Las Palmas de Gran Canaria. Suárez expresó que los alumnos estaban muy emocionados y que "llevábamos siete meses preparando el baile".

Con este evento quedó claro que estamos en el mes de Canarias y que no solo el 30 de mayo tenemos que celebrar y conmemorar a nuestras raíces. Entre música, bailes, poemas y oficios tradicionales, el Encuentro Escolar de Canarias volvió a convertir a Vegueta en un aula abierta durante un año más.