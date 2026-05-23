La Feria de Ganado convierte Arucas en una gran escaparate de animales autóctonos

Los mugidos de las vacas y el balido de ovejas y cabras, con música folclórica canaria de fondo, volvieron a sonar este sábado en Arucas. Bajo un cielo cubierto, la Feria de Ganado de Gran Canaria de este año volvió a llenar completamente la capacidad de la Granja Agrícola Experimental del Cabildo, convertido en un escaparate de animales procedentes de más de una decena de municipios para participar en la XXXIII edición del Concurso y Exposición de Ganado Selecto y, sobre todo, atraer a numerosos visitantes.

En total participaron 1.200 animales procedentes de 72 explotaciones ganaderas de Gran Canaria: 480 caprinos, 345 ovinos, 230 bovinos, además de 25 equinos y 20 perros de razas autóctonas canarias. Había ovejas llegadas desde Santa María de Guía; cabras procedentes de San Bartolomé de Tirajana; machorras de Telde; machos cabríos de Valleseco; toros del país de Agüimes o vacuno extranjero de Moya.

En una de las guaguas lanzaderas habilitadas gratuitamente desde El Rincón, en Las Palmas de Gran Canaria, para facilitar el transporte a la Granja una niña celebraba agarrada de la mano de su padre la llegada al recinto: “¡Bien! Vamos a ver a los animales”. Desde que abriera sus puertas a las 10.00 horas, el peregrinaje de las familias fue constante y apenas había huecos para los vehículos en los aparcamientos habilitados. Y es que además de los animales, los menores también eran protagonistas con su curiosidad recorriendo cada rincón de la Granja. Muchos observaban por primera vez un ordeño en directo o contemplaban de cerca toros y cabras majoreras.

Feria de Ganado de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Elegir a los mejores animales

Pero la motivación principal del ecosistema formado en Arucas gira en torno al Concurso para elegir al mejor ganado de la Isla en 2026. En total, se entregan a 58 premios, que oscilan entre los 95 y los 345 euros, en decenas de categorías: vacuno del país, frisón, ganado caprino, ovino, équidos, razas autóctonas caninas, etc. Las camisetas verdes identificaban a los ganaderos inscritos en el certamen y las blancas, a los veterinarios jurados que recorrían sin descanso los corrales con papeles y fichas técnicas en la mano para evaluar la morfología y características de los animales participantes.

José Manuel Santana, ganadero originario de Fontanales, en Moya, aunque residente en Maspalomas, agarraba a una de sus ovejas participantes. “Vengo todos los años", reconoce. Aunque también acude a otras ferias de ganado organizadas por distintos ayuntamientos, destaca la del Cabildo por las ayudas, tanto para los premios como al transporte. Sin embargo, admite que en los últimos años ha "aflojado un poco" sus participaciones "porque son muchos animales y mucho tiempo batallando solo".

A pocos metros, Antonio Ramón Gil, de Cardones (Arucas) conversaba sobre el ganado con su hijo. “Yo era pintor, pero siempre tuve animales", recuerda. Cuando trata de pensar en la primera vez que participó en el concurso, se toma una pausa, y afirma: "Desde el principio, desde que empezó". Este año ha llegado desde el miércoles, para recibir las visitas escolares con las que se inició la feria. "Es importante, porque muchas veces no saben ni de dónde viene la leche”, apunta.

Precisamente, uno de los objetivos principales de la feria es acercar el sector primario, falto de relevo generacional, a las nuevas generaciones. El evento en el que participó Gil tuvo lugar tanto el miércoles como el jueves, con unas jornadas escolares que reunieron a 1.353 estudiantes de 50 centros educativos de 16 municipios, incluidas siete escuelas rurales y ocho aulas Enclave.

Potencial genético

Ahora bien, ¿cómo se elige a los mejores animales? Detrás de cada premio hay un jurado formado por veterinarios. Para Daniel Morales, veterinario de la Federación Nacional de Criadores, una de las claves está en diferenciar entre los animales inscritos en el libro genealógico y aquellos que no forman parte de este registro.

Morales explica que el libro genealógico funciona como una gran base de datos donde se recopila información sobre el potencial genético y productivo del ganado. “Los animales inscritos están sometidos a controles productivos y permiten valorar qué estirpes son mejorantes de la raza”, señala. En el caso del ganado caprino, por ejemplo, estos estudios están muy vinculados a la producción lechera y a quesos con denominación de origen, como el queso de flor.

En este sentido, detalla que el análisis se centra especialmente en los machos, al ser los principales transmisores genéticos entre explotaciones. Además, contar con carta genealógica también tiene repercusión económica, ya que "en ferias donde se mueve mucho dinero, quien tiene una carta genealógica puede ver el potencial genético y, por tanto, ese animal se podría vender más caro", agrega.

Y en el concurso se valora de manera diferenciada a los animales que no pertenecen al libro genealógico y a los que sí. Sin embargo, la veterinaria de la empresa Gescan Eva Muñoz aclara que en el concurso celebrado en Arucas "solo se juzga la morfología del animal”, explica. Es decir, los veterinarios valoran aspectos físicos y raciales visibles durante la exposición, independientemente de los datos genéticos o productivos que pueda tener cada ejemplar.

Exhibición de arrastre

Más allá del concurso, uno de los espacios más concurridos fue la exhibición de arrastre, con 25 yuntas participantes. Entre las decenas de personas que se concentraron alrededor de la pista para seguir las pruebas estaba Víctor Vega, de Santa María de Guía, que con 34 años es un veterano de la feria, ya que no ha faltado una edición desde sus 14 años. “Tengo unas 50 cabezas entre ovejas y cabras, además de vacas y burros", enumera, pero "como un hobbie", ya que la ganadería no es su actividad principal.

Aunque en anteriores edificiones sí ha participado en el arrastre, esta vez ha preferido verlo solo desde la barrera junto a su hermano, recordando tiempos "de 18 segundos", un marca que consiguieron años atrás. Ahora, acude a la feria solo para el concurso, en las categorías de "vaca del país, novilla del país, oveja, carnero, cordero, cordera, machos, machorro, burra y burro", con la esperanza de reeditar premios que ya ha logrado anteriormente. "Uno consigue dinero, pero también orgullo".

Vega valoró que la feria organizada por el Cabildo supone "una buena oportunidad" que ayuda "a compensar un poco el año", pero considera que aún es posible mejorar. “Hay que ampliar el espacio para los animales porque los ganaderos queremos traer más, ya que solo se hace una vez al año. Queremos demostrar que hay más fuerza aún además de lo que se demuestra aquí”, demanda.

Comida y artesanía

Mientras tanto, en otra zona del recinto, Saúl Hernández recogía un recipiente de leche de cabra recién ordeñada para trasladarlo posteriormente a una quesería. “Estas cabras participan en el concurso de rendimiento lácteo. La que más leche da, gana", cuenta. Esos ordeños atraían a numerosos curiosos. María Mateo, llegada desde Las Palmas de Gran Canaria junto a su marido y su sobrino, sostenía una garrafa llena de leche fresca recién obtenida. “Nos dijeron que si llevábamos una botella nos daban leche gratis", narrra.

Pero no solo de animales vive una feria de ganado. En la Granja participaron 91 expositores distribuidos en varias zonas temáticas: 42 dedicados a productos locales y mercados agrícolas; ocho de maquinaria y suministros agrícolas y ganaderos; 18 artesanales y seis gastronómicos con productos de kilómetro cero, además de presencia institucional de varios ayuntamientos y organizaciones agrarias.

Entre los estands, figuraba el de la asociación de queseros Asoquegran. Judith Silvela, técnica de la asociación, contaba con 22 quesos diferentes de las queserías asociadas. "Este año hay menos queso de oveja porque hizo más frío en medianías y hubo menos producción de leche. Los que más siguen tirando son los de cabra”, indicó. Sobre la feria, Silvela destacó el perfil familiar de los asistentes: “Llama mucho la atención la cantidad de niños y niñas que vienen".

Entre los visitantes estaba Daniel Díaz, llegado desde Agaete junto a su mujer y sus dos hijas pequeñas. “Venimos todos los años. A las niñas les encantan las vacas porque son enormes, aunque les gustan todos los animales. Nosotros solemos pasar aquí prácticamente el día entero”, comentó mientras recorría los corrales con un carrito de bebé.

También acudieron explotaciones que no competían oficialmente. Es el caso de Desiré Suárez, de Valsequillo, vinculada a una explotación ganadera ubicada en Agüimes dedicada a vacuno extranjero no frisón para producción cárnica. “Tenemos unas 130 cabezas y nos dedicamos profesionalmente a esto. No venimos a concurso, sino como colaboración. Estas vacas no se pueden llevar amarradas porque están acostumbradas a estar sueltas”, explicó.

Entrega de premios

El Cabildo de Gran Canaria ha destinado este año 325.000 euros a la organización de la feria, dentro de un paquete anual de subvenciones ordinarias al sector de 1,3 millones de euros. Entre sus objetivos figura apoyar económicamente a las familias ganaderas, fomentar el consumo de producto local, poner en valor el trabajo del sector primario y reforzar la soberanía alimentaria de la Isla.

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La feria concluirá este domingo con la entrega de premios del concurso ganadero. En total se repartirán 58 galardones y más de 90.000 euros entre premios y ayudas destinadas al transporte y estancia de los animales.