A juicio por secuestrar a un hombre en Vecindario y retenerlo con un cinturón atado al cuello

La Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará el martes, 26 de mayo, un juicio contra tres personas acusadas de secuestrar a un hombre y retenerlo durante horas en contra de su voluntad con un cinturón atado al cuello en una vivienda de Vecindario. La Fiscalía pide por estos hechos, que tuvieron lugar el 9 de agosto de 2022, penas de hasta cinco años de prisión.

Los hechos ocurrieron sobre las dos y media de la madrugada en un domicilio de la calle Delicias, en el barrio de Los Llanos. El Ministerio Público sostiene en su escrito de acusación que los supuestos agresores actuaron "previamente concertados" y con la intención de atentar contra la libertad de la víctima.

Siempre según la versión de la acusación, los tres presuntos secuestradores habrían atado al perjudicado por los tobillos con una soga y le habrían enroscado un cinto alrededor del cuello, del que tiraban violentamente para impedir que abandonara la vivienda en todo momento.

Aviso a los agentes

El escrito recoge que fue uno de los acusados, identificado con las iniciales A. S. L. quien, alrededor de las seis y media de la mañana de ese mismo día, avisó a la Guardia Civil para comunicar que la víctima permanecía privada de libertad en el inmueble e indicó el punto exacto en el que se encontraba. Los agentes, que hasta el momento desconocían la desaparición, acudieron al lugar y procedieron a su liberación.

La Fiscalía añade que, durante el tiempo en el que estuvo retenido, dos de los encausados, A. S. y F. T. C., le propinaron múltiples golpes para menoscabar su integridad física. Presuntamente, una de las agresoras utilizó una muleta ortopédica y un cuchillo de cocina, mientras que el otro habría empleado el arma blanca para pinchar a la víctima en ambos muslos.

Uno de los acusados, que no participó en el ataque, dio aviso a la Guardia Civil

En consecuencia, el perjudicado sufrió diversas lesiones, entre ellas hematomas, erosiones y heridas puntiformes, que tardaron siete días en curar y no dejaron secuelas.

Los tres acusados permanecieron en situación de prisión provisional entre el día 11 y el 19 de agosto de 2022 debido al secuestro.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal acusa a dos de los procesados por un delito de detención ilegal y otro leve de lesiones, mientras que al tercer acusado le atribuye únicamente el ilícito de detención ilegal y aprecia la circunstancia atenuante de confesión por haber alertado a las fuerzas de seguridad.

Órdenes de alejamiento

Solicita para dos de los acusados cinco años de prisión por el delito de detención ilegal, además de multas económicas y órdenes de alejamiento durante 13 años y seis meses para no aproximarse a menos de 500 metros de la víctima ni a su domicilio, centro de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por él.

De la misma forma, para el tercer procesado reclama tres años y medio de cárcel, tres meses de multa con una cuota diaria de 15 horas y una orden de alejamiento durante un periodo de 12 años.

Asimismo, interesa para todos ellos indemnizaciones que suman un total de 3.405 euros para el perjudicado debido a los daños morales y las heridas que le resultaron inferidas.