Valleseco y Teror celebran 25 años como municipios hermanos

Valleseco y Teror celebraron este viernes el 25 aniversario de su hermanamiento institucional con un acto celebrado en la Plaza de San Vicente Ferrer, enmarcado dentro de las fiestas patronales de Valleseco y convertido además en el inicio del fin de semana grande festivo del municipio.

La conmemoración reunió a representantes de ambas corporaciones locales y a los responsables políticos que impulsaron y firmaron el acuerdo institucional en 2001: los exalcaldes Juan Salvador León Ojeda y Juan de Dios Ramos Quintana. También participaron los actuales regidores, José Luis Rodríguez Quintana y José Agustín Arencibia García.

Durante el acto, los representantes municipales destacaron la continuidad de unos lazos que, más allá del acuerdo administrativo firmado hace un cuarto de siglo, mantienen una estrecha relación histórica, social y familiar entre ambos municipios del interior de Gran Canaria.

Un vínculo institucional y popular

La velada estuvo conducida por el verseador y comunicador Yeray Rodríguez y contó con distintas actuaciones musicales vinculadas al folclore tradicional canario. Sobre el escenario participaron la Parranda El Lebrillo y la Agrupación Folklórica Los Labradores, en una noche marcada por la música popular y el recuerdo compartido entre ambas localidades.

El acto sirvió además para reivindicar el valor de los hermanamientos institucionales como herramientas de conexión cultural y social entre municipios con vínculos históricos comunes. Los cuatro regidores, tanto los actuales como quienes rubricaron el acuerdo en 2001, coincidieron en destacar el carácter simbólico y emocional de esta relación institucional.

“Teror y Valleseco podrán tener administraciones distintas, pero seguirán siendo siempre pueblos hermanos unidos por la historia, la memoria, las familias y el corazón de su gente”, señalaron de forma conjunta durante el encuentro.

Continuidad del aniversario en Teror

La celebración del aniversario no concluirá en Valleseco. El programa conmemorativo tendrá continuidad el próximo 10 de julio en Teror, coincidiendo con el pregón de la Fiesta del Agua. Ese día está prevista una nueva renovación simbólica del compromiso institucional que ambos municipios mantienen desde hace 25 años y que ha dado lugar a numerosos intercambios culturales y sociales durante este tiempo.

El hermanamiento entre Valleseco y Teror se formalizó en 2001 con el objetivo de reforzar las relaciones históricas entre ambos pueblos, estrechamente conectados por la cercanía geográfica, los vínculos familiares y las tradiciones compartidas. A lo largo de estos años, ambas administraciones han mantenido colaboraciones institucionales y actividades conjuntas vinculadas especialmente al ámbito cultural, festivo y patrimonial.

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La conmemoración coincidió además con el arranque de los principales actos de las fiestas de San Vicente Ferrer, una de las citas más relevantes del calendario festivo de Valleseco.