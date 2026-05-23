Vehículos policiales aéreos para Tejeda: más seguridad en eventos, rescates y vigilancia del Roque Nublo

Tejeda se suma a las nuevas herramientas tecnológicas para ganar en seguridad en rincones como el Roque Nublo, y vigilar su territorio. El Ayuntamiento adquiere dos aeronaves no tripuladas (drones), un proyecto que incluye un plan de formación para policías locales y los miembros de Protección Civil.

«Esta es una herramienta casi imprescindible en los tiempos actuales». El alcalde, Francisco Perera, justifica de esta forma los motivos que han llevado a Tejeda a la adquisición de estos aparatos, de la mano del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, y que contará también con la colaboración del municipio de Valleseco para su puesta en servicio.

El Almendro en Flor

Perera señala que los drones serán muy útiles para labores de vigilancia en grandes eventos como las Fiestas del Almendro en Flor, para lo cual tienen en ocasiones que recurrir a unidades privadas, ante la presencia concentrada de un gran número de personas.

Además, señala que es muy habitual que los agentes locales reciban llamadas de personas que se han accidentado, sobre todo en el camino al Roque Nublo, por lo que los drones permitirán desplazarse hasta el lugar del accidente y preparar el dispositivo que haga falta para atender a los posibles heridos. Lo mismo sucede con los incendios forestales. Tejeda es un municipio de una orografía muy accidentada, con grandes barrancos y montañas, que dificultan cualquier operativo.

El proyecto está destinado a acometer actividades de investigación y desarrollo, como es la vigilancia policial, seguridad ciudadana, ordenanzas, ayuda y rescate, permitiendo al Ayuntamiento desarrollar sus funciones de forma más eficaz y mejorar las condiciones de seguridad laboral de los cuerpos.

La compra de las aeronaves no tripuladas incluye accesorios de seguridad y servicios de formación para la agrupación de Protección Civil y Policía Local del municipio.

¿Y si se rompe?

El equipamiento adquirido consiste en dos unidades Aeronave con módulo RTK integrado Matrice 4T, ocho unidades de batería de vuelo inteligente, protector del estabilizador, seis unidades de hélices (par), entre otros equipamientos para el correcto funcionario durante su despliegue.

El programa contempla la formación para ocho alumnos, tanto en la parte teórica como la práctica, que es necesaria para la obtención de los certificados STS-01/02 (escenarios estándar europeos) y la formación específica para actividades denominadas no easa, conforme al Real Decreto 517/2024.

El adjudicatario deberá facilitar el acceso a la plataforma de formación y coordinar las sesiones prácticas en el término municipal de Tejeda, o bien, en un lugar que se designe de mutuo acuerdo.

El contrato recoge un seguro de daños (care enterprise plus), que sería independiente de la garantía técnica, con una vigencia de los primeros 12 meses.

Este servicio debe garantizar la sustitución o reparación del equipo en caso de daños accidentales durante el vuelo, sin franquicia y de forma ilimitada dentro del periodo de vigencia. La empresa seleccionada es Atyges Ingeniería, con un contrato de 17.389 euros.

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Tejeda se suma de esta forma a otros municipios grancanarios que han recurrido a los drones para fortalecer las labores policiales y de vigilancia.