Gastronomía
Aarón Santana, presidente de la Asociación de Celíacos de Canarias (Asoceca): "Cada vez más locales de la Isla ofrecen menús 100% sin gluten»
Tras la unificación de las diferentes asociaciones que atendían a personas que padecen esta enfermedad autoinmune crónica, Asoceca atiende ahora a 600 familias afectadas de toda Canarias.
Después de un año de la unificación de las diferentes asociaciones que atendían a las personas con celiaquía, ¿en qué momento está Asoceca?
Hace apenas un año que nos hemos unificado y hemos asumido la responsabilidad y el gran reto de dar el servicio en toda Canarias. Antes solo lo dábamos en la provincia de Las Palmas y ahora lo damos en todas las islas. Hemos incrementado bastante el volumen de trabajo pero estamos contentos con hacerlo y con el reto de intentar llegar a todo el mundo lo mejor posible.
¿Cree que cada vez hay más sensibilidad con la celiaquía?
Sí, cada vez hay más pero aún falta un largo camino por recorrer. Es verdad que se ha avanzado bastante respecto a años anteriores. Cada vez estamos mejor y la gente sabe qué significa ser celíaco, con lo cual vamos en un buen camino.
¿En el ámbito de la restauración también?
Sí. Cada vez nos encontramos más restauradores que apuestan por tener un menú incluso 100% sin gluten, con lo cual estamos bastante contentos. Seguimos trabajando para que cada vez haya una mejor y más variada oferta gastronómica para las personas que lo padecemos. La verdad es que cada vez están más concienciados. Hay que tener en cuenta que cuando un celíaco va a comer, no va solo. Arrastra a otras personas que le acompañan y lo normal es que esas personas se amolden a lo que pida el celíaco. Ese paso también lo pueden dar las cadenas, que en Canarias tenemos muchas, porque nosotros también salimos de vacaciones y nos gusta salir a disfrutar.
«En caso de escasez, si se compra por moda productos sin gluten nos están quitando nuestra medicina»
Cuando un restaurante decide servir alimentos elaborados sin gluten, ¿podemos hablar de un restaurante inclusivo?
Por supuesto que es totalmente inclusivo. Al fin y al cabo, nos está abriendo un huequito a que nosotros también podamos disfrutar de su gastronomía, de la cocina que ellos elaboran y sirven, entonces para nosotros por supuesto que es inclusivo. La sociedad también tiene que abrirse a este problema que tiene muchas familias.
¿Ustedes notan mucho más la subida de precios en la alimentación?
¡Claro! Nosotros lo sufrimos mucho más. Los datos son muy fáciles de entender, el sobrecoste de la cesta de la compra para un celíaco ronda los 1.000 euros anuales. Vienen a ser unos 70 u 80 euros al mes. Hablamos de productos específicos, de comprar pasta, galletas, pan, pan de molde... En ningún momento estoy hablando de carnes, pescados, legumbres, frutas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando solamente de los productos específicos y es un sobrecoste de 1.000 euros que está especificado porque se hacen estudios de los precios de esos productos concretos. Con los precios que tiene la compra hoy en día, y en Canarias más todavía, imaginemos a eso sumarle otros 1.000 euros más. O sea, que la cesta de la compra es bastante durita para las personas con celiaquía.
¿Qué opinión tiene de las personas que compran alimentos sin gluten por moda o tendencias marcadas por las redes sociales?
Es un poco controvertido, porque sí es verdad que ya hoy en día no hay problemas de abastecimiento, pero si en algún momento en algún sitio se da un caso de escasez de productos específicos, pues nos están quitando nuestra medicina. Entonces, eso no es de buen agrado. Sí es verdad que hay veces que es negativo porque la sociedad a veces ha banalizado la enfermedad. Mucha gente decía: «Bueno, pues me quito el gluten por moda». Con lo cual el mensaje que se le está dando a la sociedad es que «¡Ah, bueno! Es que entonces lo del gluten no es para tanto». Y para nosotros es mucho.
«Las personas con celiaquía también salimos a comer a restaurantes y nos alojamos en hoteles»
¿Tienen ustedes algún tipo de ayuda por parte del Gobierno de Canarias o del nacional?
No, todavía no tenemos nada. Sí es verdad que a nivel del Gobierno nacional hay un Proyecto de Ley que ha sido aprobado en el Parlamento, pero bueno, en estos momentos nos encontramos con la situación que la mesa del Congreso tiene paralizada este Proyecto de Ley, con lo cual, pues está meramente en trámite. Y el Gobierno de Canarias, pues de momento la última noticia que hemos tenido es que se está valorando llevar una iniciativa. Pero todavía no hay nada redactado. No hay nada propuesto realmente para intentar solventar la cesta de la compra. Pero bueno, seguiremos trabajando y luchando a ver si se consigue algo.
Parece que a las personas que no les afecta la celiaquía no le ponen interés.
Depende. Sí que cuando no hay algún familiar, algún amigo cercano o no han escuchado mucho el tema, sí es verdad que les cuesta. Sí es verdad que todavía les cuesta un poco ser más condescendientes con nosotros. Pero bueno, una vez que sí que lo empiezan a escuchar, empiezan a entender qué significa ser celíaco. La verdad es que la gente sobre la marcha se suele volcar con nosotros y ayudarnos en la medida de lo posible.
Si a una persona los diagnostican, ¿cómo actúa?
Lo explico rápidamente. Es un problema porque, una vez que estamos recién diagnosticados, como no hay una medicina, no hay una vacuna, no hay una pastilla, no hay un jarabe que nos ayude en la enfermedad, normalmente nos vemos como en un vacío. Porque ya los médicos no nos pueden seguir ayudando, porque el médico no nos puede recetar nada. Entonces sí que se convierte en un problema. Pero bueno, después de empezar a conocer y sobre todo todas aquellas personas que se acercan a la asociación, en donde nosotros les ofrecemos el acompañamiento para decir y reeducar en su alimentación, entonces ya no es un problema. Ahora es una forma de vivir. Es un cambio de dieta y un cambio alimenticio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un terremoto se siente en distintos municipios de Gran Canaria
- Seis corredores renuncian a la Transvulcania para salvar la vida de un atleta con hipotermia en plena cumbre de La Palma
- Abraham El Jaber, 91 años y sigue al pie del mostrador en una de las tiendas históricas de Arucas
- Cazado en Gran Canaria un conductor que realizaba transporte ilegal de viajeros desde el aeropuerto
- La primera guagua eléctrica interurbana conectará Las Palmas de Gran Canaria con Gáldar
- El primer premio de la Lotería Nacional deja parte de su fortuna en Gran Canaria
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- Unos ciclistas, un adelantamiento y un frenazo: la combinación que casi acaba en tragedia en Gran Canaria