Fernando Clavijo se reúne este lunes con la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio en Gran Canaria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantendrá este lunes, 25 de mayo de 2026, un encuentro institucional de gran calado patrimonial en el municipio grancanario de Ingenio. La cita de trabajo servirá para reunir al jefe del Ejecutivo autonómico con las representantes de la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio (ACVI), un colectivo clave en la preservación de la artesanía textil y la identidad cultural de las islas. Al encuentro asistirá también el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, reforzando el peso institucional del acto programado en la agenda de Gobierno.

La reunión oficial, fijada a comienzos de esta última semana de mayo, tiene como principal objetivo analizar de primera mano la situación actual del sector artesanal en Gran Canaria y establecer nuevas vías de colaboración pública. La delegación de las artesanas locales estará encabezada por la presidenta de la entidad, Isabel Hernández, quien trasladará a los mandatarios autonómicos las necesidades urgentes del colectivo para garantizar el relevo generacional de este oficio centenario.

Apoyo institucional al calado de la Villa de Ingenio

El encuentro con la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio se enmarca dentro de las rondas de contacto que el Ejecutivo regional viene desarrollando con los sectores de la cultura y las tradiciones locales. Desde la presidencia se busca poner en valor el trabajo manufacturado de las caladoras, una labor minuciosa que ha situado a este municipio del sureste de Gran Canaria como el referente histórico de esta técnica textil en todo el Atlántico.

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Durante la jornada, Isabel Hernández y el resto de la directiva de la ACVI expondrán a Fernando Clavijo y Alfonso Cabello los planes de dinamización de la asociación, así como las demandas de mayor financiación y espacios formativos para evitar que la técnica del calado, transmitida de generación en generación de mujeres canarias, corra el peligro de desaparecer ante los procesos industriales de producción textil.