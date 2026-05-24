El himno de resistencia que arrasa en Canarias: Rubén Pitu y Tataband lanzan una canción contra la masificación de las Islas

El panorama musical y social del archipiélago cuenta con una nueva banda sonora de protesta. El popular músico canario Rubén Pitu, reconocido por su trayectoria como director de la aclamada murga grancanaria Los Nietos de SaryManchez, ha lanzado una potente colaboración musical junto al grupo Tataband. La canción, que ya ha comenzado a viralizarse con fuerza a través de las redes sociales en todo el archipiélago durante este mes de mayo de 2026, nace como una respuesta artística y contundente al fenómeno de la turistificación y al desgaste identitario que sufren las islas.

A través de unos versos cargados de sátira, orgullo local y crítica social, los artistas desmontan la narrativa idílica de que el archipiélago es simplemente "el sitio de moda en internet". La letra se convierte rápidamente en una radiografía de las principales luchas vecinales y ecologistas que recorren la geografía canaria, combinando el característico tono festivo y reivindicativo del carnaval con las demandas actuales de la ciudadanía canaria que exige un cambio de modelo.

Una radiografía de la resistencia popular en el archipiélago

La canción arranca reconociendo que el "rollito" y el acento de las islas encantan en el exterior, pero lanza una advertencia clara para frenar los abusos sobre el territorio. A lo largo del tema, Rubén Pitu y Tataband hacen un recorrido explícito por las reivindicaciones geográficas de cada isla, uniendo los lazos culturales con los conflictos sociopolíticos más sonados del archipiélago.

El tema musical nombra de manera directa hitos de la resistencia civil como la lucha de Agaete parando el proyecto del macromuelle en Gran Canaria, la defensa del pueblo chicharrero protegiendo el entorno del Teide en Tenerife, la bajada de la Virgen en El Hierro, el silbo de La Gomera, los Enanos de La Palma y el diablo de Lanzarote. Asimismo, el tema lanza una alerta urgente sobre el norte del archipiélago: "no masifiquen La Graciosa, que poco encanto le queda", reza una de las estrofas más coreadas.

Letra con dardos directos a la gestión política

Uno de los puntos más punzantes de la composición musical llega cuando los artistas critican abiertamente la pasividad de las instituciones frente a los problemas del modelo de crecimiento actual, ensalzando a los colectivos ciudadanos que se han tenido que poner al frente de las protestas.

El mensaje clave de los artistas: "Sigo siendo los puntitos chiquititos de los mapas, la tierra de mil artistas que por estas islas matan. Soy Quevedo defendiendo nuestras islas como pocos, porque hizo lo que no hacen lo que tienen que hacer otros" denuncia la letra, que culmina con un rotundo mensaje que sintetiza el sentir general: "Canarias mi tierra, donde está mi gente, pero no se vende, se ama y se defiende".

Letra completa de la canción de Rubén Pitu y Tataband

A continuación, reproducimos de forma íntegra los versos de este nuevo himno de la música reivindicativa canaria que está marcando la agenda social del archipiélago:

Dicen que mi tierra está de moda

Que todo el mundo habla de Canarias

Que nuestro rollito mola

En las redes todos flipan

Es el sitio del momento

Si aquí llevamos vacilando

Hace ya tiempo con este acento bonito

Que sabemos que te encanta

Y esa cosa que tenemos

Que a cualquiera lo levanta

Y como somos de un volcán

Somos una belleza, vamos, pero...

Cuidado porque a veces explotamos,

somos mar por todos lados,

pero si que no te damos

podemos estar en calma,

pero a veces nos picamos.

Soy el pueblo chicharrero, protegiendo al padre Teide.

Soy la gente de Agaete, parando el macromuelle.

Soy las fiestas del Cotillo, los carnavales de Agüimes,

La Palma con sus Enanos, el Hierro bajando la Virgen.

Soy el diablo de Lanzarote, el silbo de La Gomera,

no masifiquen La Graciosa, que poco encanto le queda.

Sigo siendo los puntitos chiquititos de los mapas,

la tierra de mil artistas que por estas islas matan.

Soy Quevedo defendiendo nuestras islas como pocos,

porque hizo lo que no hacen lo que tienen que hacer otros.

Canarias mi tierra,

donde está mi gente,

pero no se vende,

se ama y se defiende.

Canarias mi tierra,

donde está mi gente,

pero no se vende,

Noticias relacionadas

se ama y se defiende.