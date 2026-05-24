‘Marinero’ revalida su premio como mejor toro del país en el concurso de ganado de Gran Canaria

Marinerovolvió a coronarse este domingo como el mejor toro vacuno del país en el XXXIII Concurso-Exposición de Ganado Selecto de Gran Canaria, celebrado dentro de la Feria de Ganado organizada por el Cabildo en la Granja Agrícola Experimental de Arucas.

El ejemplar de más de 1.200 kilos y propiedad de la ganadería de Gregorio Bordón Castellano, revalidó un reconocimiento que ya obtuvo en la pasada edición: el Premio Veterinario Pedro Suárez Pérez al mejor toro vacuno país, dotado con más de 5.500 euros. La otra gran protagonista de la jornada fue Preciosa, del ganadero Manolo Ortega, distinguida como mejor vaca del país, en una cita que repartió además más de 60 reconocimientos entre las distintas categorías de ganado bovino, caprino, ovino y équidos.

La Feria de Ganado cerró una nueva edición marcada por la alta participación y la masiva respuesta del público. Durante todo el fin de semana, la Granja Agrícola Experimental volvió a convertirse en el principal escaparate de las razas autóctonas del Archipiélago y en uno de los encuentros ganaderos más importantes del país.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, recorrió durante la mañana el recinto y participó en la entrega de premios del certamen, que este año reunió a cerca de 1.200 animales procedentes de 72 explotaciones ganaderas de la Isla.

“Sin duda esta es la feria más importante de Canarias y una de las más importantes del Estado español”, afirmó Morales, quien destacó que el evento representa “un espacio imprescindible para el sector ganadero de Gran Canaria”.

La capacidad máxima permitida en la Granja Agrícola Experimental volvió a completarse con la presencia de ganado bovino, ovino, caprino, caballos y razas caninas autóctonas. Según los datos aportados por la organización, participaron alrededor de 480 cabezas de caprino, 345 de ovino y 230 de bovino.

Más de 40.000 visitantes

El recinto registró durante el fin de semana una elevada afluencia de visitantes. Morales aseguró que más de 40.000 personas pasaron por la feria, consolidando el evento como una de las principales citas vinculadas al sector primario en Canarias.

“Es la gran fiesta de la ganadería de Gran Canaria, un espacio para la ciudadanía, pero también para que el sector se sienta reconocido y apoyado”, señaló el presidente insular durante la entrega de premios. Además del concurso ganadero, la feria volvió a combinar la exposición de animales con actividades divulgativas, degustaciones de producto local, puestos agrícolas y artesanales y propuestas dirigidas al público familiar.

Apoyo al sector primario

El Cabildo destinó más de 90.000 euros al desarrollo de la feria, incluyendo ayudas para el transporte y estancia de los animales y la dotación económica de los premios. Morales destacó además que este tipo de iniciativas permiten visibilizar el trabajo diario del sector ganadero y respaldar el mantenimiento de las razas autóctonas de Canarias. “Es una manera también de significar toda esa dedicación de un año, mimando y cuidando a los animales”, afirmó.

La Feria Escolar del Sector Primario, celebrada durante la semana previa, reunió además a más de 1.300 estudiantes de distintos municipios de Gran Canaria en actividades orientadas a acercar el campo y la ganadería a las nuevas generaciones. Con esta nueva edición, la Feria de Ganado de Gran Canaria refuerza su posición como la principal cita ganadera del Archipiélago y uno de los grandes escaparates del sector primario canario.