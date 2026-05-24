La sidra de Valleseco atrae a miles de visitantes

La IV Feria Regional de la Sidra de Canarias convirtió este domingo a Valleseco en el principal escaparate gastronómico y sidrero del Archipiélago. Miles de personas procedentes de distintos puntos de Gran Canaria, además de visitantes llegados desde Asturias y el País Vasco, llenaron el casco del municipio durante una jornada marcada por la alta participación y el ambiente festivo.

La afluencia de público fue constante desde primera hora de la mañana tanto en el recinto ferial como en la Plaza de San Vicente Ferrer. Muchos de los productos puestos a la venta quedaron agotados antes de las 14.00 horas, reflejando el crecimiento que experimenta el evento edición tras edición.

Los más de 1.500 pinchos elaborados por bares y restaurantes del municipio y distribuidos con la colaboración del alumnado del IES Bañaderos se consumieron por completo antes de media tarde. También destacó el reparto gratuito de más de 2.000 huevos duros dentro de la tradicional Fiesta del Huevo Duro, acompañada de sidra y actuaciones musicales.

Innovación y protagonismo femenino

El Lagar de Valleseco mantuvo una elevada demanda durante toda la jornada, mientras que proyectos como Valle Secreto, impulsado por Antón Delgado, despertaron expectación con sidras aromatizadas de higo, kiwi o limón.

Otro de los productos más comentados fue el denominado Sidermut, un vermut elaborado a base de sidra presentado por Sidras Fierro. Las 200 botellas previstas para la feria se agotaron prácticamente durante la jornada.

José María Déniz Fierro, responsable de la firma, aseguró que la acogida superó las previsiones. “Todo el mundo venía preguntando por él porque lo habían escuchado en radio o visto en televisión”, señaló. También destacó que la feria de Valleseco “es el mayor escaparate que tiene actualmente la sidra canaria”.

La edición de este año estuvo además marcada por el creciente papel de las mujeres dentro del sector sidrero canario. Productoras, elaboradoras y emprendedoras participaron activamente en una feria donde cada vez ganan más peso los proyectos liderados por mujeres vinculados a la producción, comercialización e innovación en torno a la sidra.

Productos locales y ambiente festivo

La representación regional volvió a estar presente con sidras procedentes de Tenerife y La Palma, consolidando el carácter autonómico de una cita que sigue ampliando participación y presencia de productores.

La gastronomía local también tuvo un espacio destacado. Los quesos artesanales de Quesos Cardona, especialmente las variedades afinadas con sidra, fueron algunos de los productos más demandados, junto a las mieles artesanales de Macaronesia y otras elaboraciones de kilómetro cero.

La programación musical corrió a cargo de Los 600, Qué Chimba y Chicas Melodía, que pusieron ambiente a una jornada centrada en la convivencia y las tradiciones populares.

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana, realizó un balance “extraordinariamente positivo” y defendió que el municipio “ya se ha consolidado como la capital de la sidra de Canarias”.

El regidor destacó además la evolución del sector en los últimos años. “Hace apenas 17 años hablar de sidra canaria era algo prácticamente desconocido. Hoy contamos con siete lagares y 28 referencias distintas”, afirmó.

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La programación festiva continuará este lunes con el día principal de las fiestas de San Vicente Ferrer, que incluirá feria de ganado, función religiosa y una degustación popular de 400 kilos de cochino asado.