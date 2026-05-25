Casi 22 litros de leche en un minuto: así fue la I Copa Ordeñador Valleseco 2026

Ordeñar durante un minuto la mayor cantidad de leche posible, no trincar las ubres antes de tiempo, no esparramar leche fuera del balde y, pasados los 60 segundos, las manos al aire. Blanco y en botella, leche. Así de simples fueron las reglas de la I Copa Ordeñador Valleseco 2026, en la que David Guerra y su cabra Marta, así como Isaac Reyes y su vaca Florida, se hicieron con el primer premio en sus respectivas categorías. Se trata de una competición que se celebra con motivo de las fiestas de San Vicente Ferrer y que nace con el propósito de rendir homenaje al ordeño manual, así como de rescatar una tradición profundamente arraigada en el mundo rural.

Las reglas eran simples, pero aquí hicieron falta maña y fuerza para sacar los 22 litros de leche. Desde los 30 segundos la prueba se complicaba. "Los brazos se te pegan a cargar y durante los últimos chorros la verdad que ya ni podía", confesó David Guerra minutos después de sacar dos litros de leche de cabra. Por su parte, Isaac Reyes, que casi llega a los tres litros de leche de vaca, tiene el remedio para evitar los manojos de nervios. "Buen pulso y cogerle el tranquillo", relató.

David Guerra con su cabra Marta, ganador de I Copa Ordeñador 2026 / Yeremi Almeida González

Ambos ganaderos, originarios de Valleseco, empezaron en la ganadería desde que eran chiquillos. Cuando cumplió la mayoría de edad, Isaac compró sus dos primeras becerras y David, que comenzó siguiendo los pasos de su abuelo, hoy cuenta con un rebaño de 130 cabras.

Desde las ocho de la mañana, este último limpia los corrales, siega la hierba y va a buscar el pienso para luego, por la tarde, ordeñar y alimentar a sus cabras. Sin embargo, el despertador de Isaac suena a las cinco de la mañana. "Me levanto, les echo de comer, después me voy al trabajo y por la tarde, cuando llego, almuerzo, descanso un poco y pego otra vez con las vacas", declaró. Trabaja como peón agrícola y entiende la ganadería como una afición, debido al exceso de burocracia y, sobre todo, por el coste económico: "La cosa está muy cara", sentenció.

Isaac Reyes, ganador de la I Copa Ordeñador 2026 en la categoría de vacas. / Yeremi Almeida González

Futuros talentos

La feria contó con diferentes actividades dirigidas al público infantil, como talleres de elaboración de queso o exhibiciones de trilla con vacas, con el fin de despertar el interés de las nuevas generaciones por la ganadería. David tiene una hija que "viene pisando fuerte". Los estudios son importantes, pero ella "se vuelve loca" dándole de mamar a los baifos y, con tan solo ocho años, se le da "muy muy muy bien". "Bebemos café allí en donde tenemos los animales y ella ordeña su cabra para echarle la leche al café", contó su padre. Al evento también acudieron visitantes como Miriam Rodríguez que, con 23 años y, aunque ya ha conseguido empleo, no descartaría dedicarse a la ganadería, pues en palabras de su amigo Abdu, tiene "talento" para ello.

Niños y niñas aprenden a hacer queso en la I Copa Ordeñador 2026. / Yeremi Almeida González

Por su parte, la ganadera Loli Hernández Martel también participó en la categoría de ordeño de vacas. Llevó vacas frisonas, toros del país, novillos y becerras. Cree que la importancia de estas ferias reside en enseñar a los niños la profesión para que sirvan de relevo, ya que "el sector primario es el que nos da de comer y sin las nuevas generaciones no somos nada", opinó.

La ganadera Loli Hernández obtuvo el tercer premio en la I Copa Ordeñador 2026. / Yeremi Almeida González

Antes del concurso, Isaac Reyes estaba "tranquilito" y una vez terminado, se encontraba igual. David Guerra, por su parte no se esperaba ser el ganador, pues entre los concursantes había "veteranos". A pesar de ello, piensa invertir los 350 euros del premio en mejoras para sus animales.

Este concurso pionero recorrerá posteriormente las ferias ganaderas de Zumacal, Madrelagua y Lanzarote, en las que se acumularán puntos hasta culminar en la Feria de Ganado de La Encarnación.

La programación del día Grande de Vicente Ferrer se completó con la tradicional Feria de Artesanía en la Plaza de San Vicente Ferrer, la solemne función religiosa y la procesión del patrón por las calles del municipio, además del popular Asado del Cochino y las actuaciones musicales previstas durante toda la jornada festiva.