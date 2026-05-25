Primero Canarias y CC perfilan las 10 prioridades electorales para concurrir juntos a las elecciones generales

Municipalistas Primero Canarias y Coalición Canaria dan un paso más para presentarse juntos en las inminentes elecciones generales. A la reunión celebrada este lunes de la denominada Mesa de Unidad Canaria asistió el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), en una toma de contacto en la que se personaron un total de siete organizaciones locales. Mientras, el presidente de Municipalistas, Óscar Hernández, señaló que la reunión permitió perfilar el decálogo con una propuesta unificada, dejando para más adelante la forma jurídica con la que podrían concurrir y la posterior designación de los candidatos.

Las dos grandes fuerzas nacionalistas ultiman la alianza electoral para intentar dar la guerra en Madrid. "Hemos ido defendiendo la necesidad precisamente de que se unan los partidos de obediencia canaria para resolver los desafíos que tiene el Archipiélago", señaló el secretario general insular de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, en una muestra de total sintonía con Municipalistas, aunque evitó hablar de un acuerdo formal, a la espera de que se resuelva dentro de los órganos de su partido.

Derechos "debilitados"

El portavoz de CC defendió que "en esta legislatura se ha demostrado más que nunca la necesidad de que haya una fuerza de obediencia canaria en las Cortes, en el Congreso y en el Senado, que defienda los intereses de esta tierra sin deberle nada a nadie, teniendo a Canarias por delante. Y creo que esa idea está recogida en la Mesa de Unidad que ha planteado Primero Canarias; y por tanto, nosotros, como no puede ser de otra manera, lo vamos a apoyar, a perseguir y a tratar de fortalecer".

Óscar Hernández coincidió en que en ese decálogo de directrices se reconocen derechos históricos, si bien "algunos de ellos se han ido debilitando con el tiempo, a medida que hemos ido perdiendo capacidad de influencia en Madrid".

Las elecciones generales están previstas para el año 2027, si bien las dos fuerzas están acelerando los pasos ante la posibilidad de que el presidente, Pedro Sánchez, decida adelantar la convocatoria ante las graves crisis en la que está envuelto y la debilidad que mantiene con sus aliados políticos.

Los "insultos" de Nueva Canarias

Primero Canarias presentó un decálogo a la Mesa de Unidad Canaria a la que asistieron La Fortaleza, Ando Sataute, Avesan (San Mateo), el concejal independiente de Santa Lucia José Moreno, Coalición Centro Democrático de Juan Martel (Telde) y Coalición Canaria. En cambio, y según Primero Canarias, anularon su presencia a última hora Más por Telde, Asava y Por Valsequillo, a su entender, motivado por presiones de Nueva Canarias, que ya mostró su rechazo a esta alianza, que de momento se limita al ámbito nacional. "Es la única organización que responde rechazando esta invitación, además de forma insultante", según Óscar Hernández, después de que comparara a Primero Canarias con Vox.

También fue invitado Drago Canarias, que no ha podido asistir a la reunión convocada, aunque esperan que pueda asistir a la convocatoria que tienen previsto hacer en Tenerife y después de pasar por Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro. Óscar Hernández reconoció que es improbable que se incorporen nuevos grupos locales a esta alianza.

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Ambas fuerzas reconocieron que existe una gran coincidencia en los grandes compromisos políticos. El manifiesto en el que trabajan plantea la reivindicación del Estatuto de Autonomía; la inclusión del hecho diferencial canario en una posible reforma de la Constitución Española; la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) como instrumento irrenunciable del fuero histórico; un sistema de financiación justo; la consolidación de las bonificaciones al transporte de personas y mercancías, con la continuidad del 75% en el aéreo y marítimo; la renovación de los convenios del Estado en infraestructuras; la actualización de las políticas de empleo; el mantenimiento del 100% del POSEI, para apoyar al sector primario; la adecuación de la gestión del fenómeno migratorio, con un cupo de solidaridad; y, por último, la presencia canaria en asuntos de política exterior que afectan al Archipiélago.