Canarias detecta por primera vez la avispa asiática: qué es, cómo reconocerla y qué riesgos supone

La presencia de la conocida como avispa asiática o avispón asiático ya es una realidad en Canarias. El Gobierno autonómico ha confirmado la primera detección de esta especie invasora en el archipiélago tras localizarse un nido con 93 ejemplares en una zona urbana de Las Palmas de Gran Canaria.

La especie identificada corresponde a la Vespa velutina, un insecto invasor que lleva años extendiéndose por distintas comunidades autónomas de España y que desde 2010 ha generado preocupación por su impacto ambiental y sus efectos sobre la apicultura.

El hallazgo activó de inmediato el protocolo de actuación de la Red de Alerta Temprana de Especies Exóticas Invasoras de Canarias (RedEXOS), dependiente de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

Las avispas asiáticas se alimentan de los azúcares de las frutas. / María J. Servia / María J. Servia

Cómo se detectó el primer nido en Gran Canaria

Según la información facilitada por el Ejecutivo regional, una dotación de bomberos de la capital grancanaria retiró el nido durante la misma noche en la que fue localizado. Posteriormente, los ejemplares fueron sacrificados mediante congelación y analizados por especialistas para confirmar de forma oficial la especie.

Tras la identificación, las administraciones comenzaron a coordinar actuaciones junto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Entre las primeras medidas adoptadas figura la colocación de trampas atrayentes en parques urbanos próximos al lugar donde apareció el avispero. El objetivo es comprobar si existen más colonias en la zona y determinar el alcance real de la presencia de esta especie en la isla.

Además, se instalarán dispositivos de control en el entorno portuario, ya que los expertos consideran que el tráfico marítimo y de mercancías suele ser una de las principales vías de entrada de especies invasoras.

Qué riesgos tiene la avispa asiática

La llegada de la avispa asiática genera preocupación especialmente por su impacto sobre las abejas y otros insectos polinizadores. Se trata de una especie carnívora que se alimenta principalmente de abejas comunes y otros polinizadores silvestres, fundamentales para los ecosistemas y para la agricultura.

La Asociación Española de Apicultores lleva años alertando de los efectos negativos que esta especie provoca sobre las colmenas en distintas regiones peninsulares.

Los expertos señalan además que el comportamiento de la avispa asiática en Canarias todavía es una incógnita debido a las condiciones climáticas del archipiélago, muy diferentes a las de otras zonas donde ya está asentada.

Pese a ello, consideran positiva la detección temprana del foco, ya que se produjo en primavera, una época en la que las colonias todavía están en fase inicial de crecimiento y aún no se habrían desarrollado plenamente sus capacidades reproductivas.

Cómo identificar una avispa asiática

Uno de los aspectos que más preocupa entre la población es cómo diferenciar este insecto de otras avispas habituales en Canarias.

La avispa asiática puede alcanzar hasta tres centímetros de longitud, aproximadamente el doble del tamaño de la avispa común más frecuente en las islas, la Vespula germanica.

¿Cómo reconocer la avispa asiática? / L. P.

Su aspecto también presenta rasgos muy característicos:

Cuerpo predominantemente oscuro

Patas amarillas

Banda amarillo-anaranjada en la parte inferior del abdomen

Su mayor tamaño hace que el aguijón sea también más grande y que la picadura resulte especialmente dolorosa. Sin embargo, los especialistas aclaran que la toxicidad del veneno es similar a la de otras avispas.

Las autoridades piden no manipular nidos

El Gobierno de Canarias insiste en que la retirada de posibles avisperos debe ser realizada exclusivamente por personal especializado.

Las autoridades recuerdan además que los equipos de protección utilizados habitualmente por apicultores no ofrecen suficiente seguridad frente a esta especie debido al tamaño y capacidad de penetración de su aguijón.

Otro aspecto importante es que estas intervenciones deben desarrollarse preferiblemente en horario nocturno, cuando disminuye la actividad de la colonia y el riesgo de ataques es menor.

Qué hacer si se detecta una avispa asiática

Los especialistas recomiendan evitar cualquier interacción directa con estos insectos, especialmente cerca de sus nidos, ya que es en ese entorno donde pueden mostrar un comportamiento defensivo y agresivo.

En caso de avistamiento, el Gobierno de Canarias pide avisar inmediatamente al teléfono de emergencias 112 o contactar con RedEXOS mediante el envío de fotografías o vídeos al número de WhatsApp habilitado para este tipo de incidencias.

Las autoridades explican además que la presencia de estas avispas puede ser más frecuente cerca de fuentes, piscinas, depósitos de agua o zonas húmedas, especialmente durante los meses más cálidos.

También es habitual localizarlas en las proximidades de colmenas, donde acuden para capturar abejas y alimentarse.