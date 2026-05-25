Conciertos, folclore y Fiesta Canaria en Guía para celebrar el 30 de mayo

Guía de Gran Canaria celebrará el Día de Canarias con una programación cultural entre el 28 y el 31 de mayo. El Ayuntamiento de Guía, a través de la Concejalía de Cultura y con la colaboración de la Fundación Canaria Néstor Álamo, ha presentado el programa oficial de la Semana Canaria 2026, que se desarrollará en distintos espacios del municipio.

La agenda arranca el jueves, 28 de mayo, con el concierto juvenil ‘Juventimple’ en el Teatro Hespérides. El recital reunirá a las formaciones Dúo Guardilama, Dúo Doramas y A 3tiempos, a partir de las 20:00 horas.

El viernes, 29 de mayo, la Plaza de Guía acogerá el XIX Festival de Folklore Ciudad de Guía, organizado por la Agrupación Folclórica Noroeste Guiense. El festival, presentado por Rebeca Álvarez Luis, comenzará a las 20:30 horas e incluye las actuaciones de AF Noroeste Guiense, AF Flor Canaria del Atlántico y el grupo invitado de Portugal Rancho Folclórico Danças e Cantares de Santa Maria de Olival.

Fiesta Canaria del 30 de mayo

El sábado, 30 de mayo, coincidiendo con el Día de Canarias, se celebrará la Gran Fiesta Canaria en la Plaza Grande de Guía. La cita está prevista desde las 12:00 horas y contempla una jornada de convivencia con elementos vinculados a la gastronomía y la música tradicional.

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El cierre de la Semana Canaria tendrá lugar el domingo, 31 de mayo, con el concierto de clausura ‘Cartas a Néstor’ en la Plaza Grande de Guía, a las 20:00 horas. El espectáculo se plantea como un homenaje al legado cultural de Néstor Álamo y contará con las voces de Iván Quintana y Besay Pérez, según el programa presentado por la organización.