Gran Canaria busca en Canadá y EEUU atraer turistas de mayor gasto

Gran Canaria ha intensificado en las últimas semanas su actividad promocional en Estados Unidos y Canadá con acciones dirigidas al canal profesional, la participación en encuentros del sector y el refuerzo de relaciones con operadores especializados en viajes premium y de larga distancia. La estrategia se enmarca en el impulso a la diversificación de mercados, con el objetivo de ganar presencia en el segmento norteamericano y atraer un perfil de visitante asociado a estancias largas y mayor gasto.

Nuevas conexiones aéreas con Canadá

El Cabildo de Gran Canaria anunció recientemente que la Isla contará a partir de diciembre con una conexión aérea con Toronto y Montreal, operada por Air Transat. Según la información trasladada, se trata de la primera operación transoceánica regular de Gran Canaria con América del Norte desde la década de 1970, un hito que refuerza la estrategia de conectividad y la proyección internacional del destino.

El consejero de Turismo, Carlos Álamo, explicó que el mercado norteamericano se trabaja de forma continuada por su potencial y por el interés creciente de este cliente por el destino, dentro de una línea orientada a ampliar la base de visitantes y reducir la dependencia de los mercados mayoritarios.

Promoción profesional en Montreal

Entre el 11 y el 14 de mayo, la Isla participó en Montreal en el Spain Tourism Summit, unas jornadas organizadas por Turespaña enfocadas al contacto directo y la comercialización con compradores de los mercados estadounidense y canadiense. En este marco, Turismo de Gran Canaria presentó la Isla como destino europeo disponible durante todo el año y orientado a experiencias vinculadas al clima, la naturaleza, la gastronomía, la cultura y el bienestar.

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo. / LP/DLP

Durante el encuentro, la delegación mantuvo 44 reuniones profesionales con agentes y turoperadores norteamericanos especializados en segmentos premium y viajes internacionales. El interés de los profesionales canadienses se incrementó tras la presentación de las nuevas conexiones directas entre Montreal, Toronto y Gran Canaria operadas por Air Transat, que se plantean como una oportunidad para incorporar la Isla a nuevos circuitos de comercialización en Norteamérica.

En paralelo, Turismo de Gran Canaria celebró reuniones de trabajo en la sede de Air Transat para coordinar acciones asociadas al inicio de estas rutas y reforzar la promoción del destino en el mercado canadiense.

Visibilidad en Estados Unidos y canal de agencias

La agenda promocional continuó en Estados Unidos con la participación en la EDGE Conference 2026, celebrada del 3 al 6 de mayo en San Diego (California). El encuentro, vinculado al canal de agencias de viajes, está organizado por Travel Leaders Network, una red con aproximadamente 5.700 agencias afiliadas en Estados Unidos y Canadá, según los datos difundidos. La conferencia reunió a más de 2.200 profesionales, entre ellos cerca de 1.800 agentes especializados en producto internacional y destinos europeos.

En ese contexto, Turismo de Gran Canaria participó con estand propio y, por primera vez, como Destino Socio Preferente de Travel Leaders Network, una distinción vinculada a la colaboración con la red de agencias. La entidad desarrolló una agenda de reuniones y acciones promocionales orientadas a asesores de viaje interesados en ampliar su conocimiento del destino.

Viajes de familiarización y producto premium

A estas acciones se sumó un viaje de familiarización en la Isla de Michael Ryan Bertoia, product manager del turoperador canadiense Kensington Tours, especializado en viajes privados y personalizados. La visita se desarrolló en colaboración con Promotur y con la participación de la Oficina Española de Turismo de Nueva York, dentro de un itinerario por varias islas del archipiélago.

Durante su estancia en Gran Canaria, el representante conoció alojamientos de cinco estrellas, propuestas gastronómicas, experiencias vinculadas al producto local, pueblos del interior y recursos culturales y turísticos orientados a un viajero premium que busca calidad y propuestas a medida. Entre las visitas destacadas figura una experiencia en la Panadería Amaro, en Ingenio, como aproximación al producto local y a la tradición gastronómica de los municipios.

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Con la mejora de la conectividad aérea con Canadá y el trabajo con agencias, turoperadores y prescriptores, la entidad turística considera que se abre una nueva etapa para la presencia de Gran Canaria en América del Norte y para su posicionamiento como destino europeo de referencia durante todo el año.