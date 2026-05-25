Gran Canaria Mosaico amplía el pastoreo preventivo contra incendios y alcanza las 40 familias ganaderas

El Cabildo de Gran Canaria ha adjudicado las superficies públicas de pastoreo del programa Gran Canaria Pastorea 2026, una iniciativa integrada en la estrategia Gran Canaria Mosaico para prevenir incendios forestales mediante la reducción de vegetación en montes y cauces públicos.

En esta convocatoria participarán 40 familias ganaderas, una cifra récord, que pastorearán zonas definidas previamente por los técnicos insulares por su valor estratégico frente al fuego. La acción de las conocidas como “ovejas y cabras bombero” permitirá disminuir la biomasa vegetal susceptible de arder durante los meses de mayor riesgo.

El programa, impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo, cuenta este año con un presupuesto máximo de 115.245,79 euros y permitirá gestionar con ganado una superficie total de 2.481 hectáreas.

Ovejas bombero, en tierras grancanarias / LP/DLP

La convocatoria de 2026 supone un aumento del 9,3% respecto al año anterior, cuando se adjudicaron 46 lotes sobre 2.269 hectáreas. En esta edición se han concedido 52 lotes de pastoreo, con nuevas zonas en Tirma, La Solana, Barranco Siberio, La Culata, Barranco de Teror y Barranco Los Castillos.

El consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, destacó que el crecimiento del programa demuestra que el pastoreo controlado se consolida como una herramienta eficaz para prevenir incendios forestales y, al mismo tiempo, como una vía de apoyo al sector ganadero tradicional.

Los pastores recibirán una compensación económica en función de las hectáreas pastoreadas, el tipo de vegetación consumida, la importancia estratégica del terreno y el grado de cumplimiento. Las cantidades oscilan entre los 40 euros por hectárea en zonas de pastizal no estratégicas y los 180 euros por hectárea en cauces de barranco con eliminación de cañaveral en áreas prioritarias.

Antonio Morales, en el acto en el que se renovó la alianza entre pastores y Cabildo, el pasado mes de abril (1) / LP/DLP

El modelo, pionero en Canarias, cumple cinco años de aplicación mediante el pago por servicios ambientales y ha sido reconocido por Europarc-España con el premio ‘Experiencias inspiradoras en áreas protegidas’.

Para garantizar un pastoreo controlado, el Cabildo facilita collares GPS a cabras y ovejas, lo que permite localizar los rebaños en tiempo real, medir la intensidad del pastoreo y estudiar su compatibilidad con los espacios naturales protegidos. Además, una cuadrilla de Gesplan realiza desbroces y coloca protecciones en árboles jóvenes para compatibilizar el pastoreo con las repoblaciones forestales.

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Con esta iniciativa, el Cabildo refuerza la prevención de grandes incendios forestales y promueve un modelo de territorio más diverso, habitado y resiliente, en el que las actividades ganaderas tradicionales ayudan a frenar la propagación del fuego.