La lucha vecinal por el cable de Carrizal llega a su fin después de más de tres años

Más de medio centenar de vecinos y vecinas de Carrizal no quisieron perderse el momento en el que la lucha vecinal que comenzó hace tres años y medio de la mano de la Plataforma Justicia Social El Carrizal para que el cable de alta tensión no pasara por las estrechas calles del pueblo, con riesgo para el patrimonio etnográfico del lugar, llegaba a su fin. La firma del convenio firmado en la plaza del pueblo, con la ciudadanía como testigo, entre el Ayuntamiento de Ingenio, el Gobierno de Canarias y la empresa Red Eléctrica, despejaba de forma definitiva el cambio de trazado para que el cable pase soterrado por el barranco.

Para llegar a esta solución, el Ayuntamiento de Ingenio y el Gobierno canario han tenido que abonar a Red Eléctrica 1,9 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento aportó un millón de euros, y el Gobierno el resto.

Representantes de las familias que cedieron parte de sus terrenos para que el cable pasara por el barranco ocuparon los primeros puestos de las filas de sillas colocadas para la ocasión. No pararon de recibir halagos por parte de los representantes políticos municipales y regionales, poniéndolos como ejemplo. El pueblo de Carrizal ya le había reconocido su gesto por el bien común cuando los eligieron para ser los pregoneros de las Fiestas de Nuestra Señora del Buen Suceso, San Roque y San Haragán el año pasado.

Entre el público estaba José Luis Sánchez, portavoz de la plataforma vecinal Justicia Social, quien manifestó que la firma de este convenio "es la prueba fehaciente de que cuando las instituciones caminan junto con el pueblo se puede conseguir cualquier cosa, en este caso un cambio de trazado ya aprobado en los boletines oficiales". Sánchez le puso nombre propio a los propietarios de los terrenos por donde ahora pasará el cable, Joaquín, Esteban y Tomasa, y Fermín, "que sin ellos este conflicto no hubiera tenido este final", aseguró a la vez que destacaba que la lucha por que el cable no pasara por las calles del antiguo casco urbano de Carrizal "ha sido la de un pueblo entero y unido".

Firma en un ambiente festivo

En la plaza donde debía firmarse el acuerdo definitivo se vivía un ambiente de entusiasmo y alivio por partes iguales. La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, recibió en la plaza del pueblo al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, al consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Zapata, y al director de infraestructuras en Canarias de Red Eléctrica, Daniel Pérez Varela, entre otras autoridades regionales y municipales.

Vanesa Martín agradeció al pueblo de Carrizal su compromiso "porque es la prueba de que cuando se quiere y se lucha por el bien común todo se consigue cuando se buscan soluciones y no problemas". Martín manifestó que se sentía "muy orgullosa de este pueblo, de su gente y del municipio, porque esto es un hecho histórico", y dejó caer el dedicar una calle o hacer un monumento al movimiento vecinal que ha llevado hasta el final sus demandas. La alcaldesa también agradeció a las personas que cedieron sus terrenos para el nuevo trazado "por su enorme ejemplaridad".

Manuel Domínguez destacó el valor de esta infraestructura estratégica para Gran Canaria "y para el futuro energético de Canarias, demostrando que cuando las instituciones dialogan y trabajan juntas se alcanzan soluciones consensuadas y beneficiosas para la ciudadanía".

Mariano Zapata recordó que una de sus primeras acciones cuando tomó posesión de su cargo en el Gobierno regional fue ir a Carrizal para reunirse con la plataforma vecinal y buscar solución al trazado del cable de alta tensión que en un principio pasaba por el casco urbano. El consejero puso énfasis en que esta actuación "es clave para reforzar el mallado eléctrico del sur de Gran Canaria, que actualmente se encuentra en una situación de emergencia energética". El consejero subrayó que desde el Gobierno de Canarias se sigue "impulsando una red eléctrica más robusta, moderna y preparada para los retos de transición energética, garantizando al mismo tiempo soluciones consensuadas con los municipios y la ciudadanía".

Por su parte, Daniel Pérez también destacó la importancia de la coordinación y colaboración entre instituciones y la empresa,"a las que hemos incorporado las demandas de los vecinos, demostrando así el compromiso de la compañía con el territorio".

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La firma de este convenio permitirá terminar los trámites administrativos pendientes para la autorización de la modificación del proyecto e iniciar las obras, que desde Red Eléctrica calculan que una vez que empiecen las obras del soterramiento del cable por el nuevo trazado tardarán entre ocho y diez meses en ejecutarlas.