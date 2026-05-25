Mogán realizará una fumigación integral en Playa de Mogán para reforzar el control de plagas

El Ayuntamiento de Mogán llevará a cabo este 27 de mayo una fumigación integral en Playa de Mogán con el objetivo de reforzar el control de cucarachas y roedores, especialmente ante la llegada de los meses de mayor temperatura.

La actuación se desarrollará por tercer año consecutivo en coordinación con los complejos hoteleros y establecimientos de la zona, con el fin de garantizar un tratamiento homogéneo y más efectivo.

Los trabajos comenzarán a las 6:00 horas y está previsto que entre las 10:00 y las 11:00 horas toda el área de Playa de Mogán haya quedado tratada. Durante ese periodo, el Ayuntamiento recomienda a la población mantener puertas y ventanas cerradas en la medida de lo posible para favorecer la eficacia de la intervención y evitar molestias.

El concejal de Medio Ambiente, Rayco Guerra, destacó que esta actuación conjunta permite ser más eficientes y mantener durante más tiempo las zonas con menor presencia de insectos y roedores. Además, agradeció la colaboración de los establecimientos turísticos, al considerar fundamental la coordinación con el sector hotelero.

El edil también trasladó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante la posible aparición puntual de insectos en superficie o en zonas como alcantarillas durante las horas posteriores a la fumigación. En este sentido, indicó que el Servicio de Limpieza Viaria estará operativo desde primera hora para actuar si fuera necesario.

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El Ayuntamiento agradece la paciencia de la población y recuerda que cualquier incidencia puede comunicarse a través de la aplicación gratuita “Mogán”, disponible para dispositivos iOS y Android.