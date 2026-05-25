Mogán realizará una fumigación integral en Playa de Mogán para reforzar el control de plagas
El Ayuntamiento de Mogán intensifica el control de plagas en la zona turística ante la subida de las temperaturas estivales
El Ayuntamiento de Mogán llevará a cabo este 27 de mayo una fumigación integral en Playa de Mogán con el objetivo de reforzar el control de cucarachas y roedores, especialmente ante la llegada de los meses de mayor temperatura.
La actuación se desarrollará por tercer año consecutivo en coordinación con los complejos hoteleros y establecimientos de la zona, con el fin de garantizar un tratamiento homogéneo y más efectivo.
Los trabajos comenzarán a las 6:00 horas y está previsto que entre las 10:00 y las 11:00 horas toda el área de Playa de Mogán haya quedado tratada. Durante ese periodo, el Ayuntamiento recomienda a la población mantener puertas y ventanas cerradas en la medida de lo posible para favorecer la eficacia de la intervención y evitar molestias.
El concejal de Medio Ambiente, Rayco Guerra, destacó que esta actuación conjunta permite ser más eficientes y mantener durante más tiempo las zonas con menor presencia de insectos y roedores. Además, agradeció la colaboración de los establecimientos turísticos, al considerar fundamental la coordinación con el sector hotelero.
El edil también trasladó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante la posible aparición puntual de insectos en superficie o en zonas como alcantarillas durante las horas posteriores a la fumigación. En este sentido, indicó que el Servicio de Limpieza Viaria estará operativo desde primera hora para actuar si fuera necesario.
El Ayuntamiento agradece la paciencia de la población y recuerda que cualquier incidencia puede comunicarse a través de la aplicación gratuita “Mogán”, disponible para dispositivos iOS y Android.
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