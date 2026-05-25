Motor Grande despide sus fiestas en honor a María Auxiliadora con misa, procesión y música

El barrio de Motor Grande, en Mogán, puso este domingo el punto final a la trigésimo sexta edición de sus Fiestas en honor a María Auxiliadora, una semana de celebraciones marcada por las actividades lúdicas, tradicionales y religiosas.

Los actos de cierre comenzaron con la misa oficiada por el párroco Francisco García en la ermita del barrio, seguida de la procesión de la imagen de María Auxiliadora por la calle Madrid.

Procesión Mª Auxiliadora 2026 / LP / DLP

La comitiva, en la que participaron la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto a concejales y concejalas de la Corporación municipal, estuvo acompañada por la Banda Pasión de La Aldea, que marcó el ritmo del recorrido procesional.

Procesión Mª Auxiliadora 2026 1 / LP / DLP

La procesión concluyó en la plaza donde se ubica el templo, con cantos religiosos y vítores a la Virgen por parte de los asistentes. Tras el acto religioso, la música tomó el relevo con la actuación del grupo Mariachi Peleón.

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Las fiestas, organizadas por la Asociación de Vecinos El Valle de Puerto Rico, contaron con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y el Cabildo de Gran Canaria, y se despidieron hasta el próximo año tras una semana de programación para todos los públicos.