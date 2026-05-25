El pleno de Ingenio aprueba iniciar los trámites para desbloquear y reordenar el 'Nudo de Carrizal'

El Ayuntamiento de Ingenio ha iniciado los trámites administrativos para impulsar la reordenación urbanística del conocido como 'Nudo de Carrizal', uno de los principales puntos de conexión y entrada a este núcleo urbano, que fue aprobado en el pleno ordinario de mayo celebrado este lunes. El objetivo es adaptar el planeamiento urbanístico vigente para facilitar un desarrollo más ágil y ordenado de este espacio estratégico del municipio.

Con esta iniciativa, el grupo de gobierno busca desbloquear la situación urbanística de la zona y avanzar en una nueva ordenación del suelo acorde a las necesidades actuales de crecimiento, movilidad y conexión urbana de Carrizal y atraer a nuevas empresas que aporten economía al municipio por su cercanía con el aeropuerto de Gran Canaria.

Al tratarse de una modificación del Plan General, la normativa obliga a someter el documento a un procedimiento ambiental previo antes de su aprobación definitiva. Una vez aprobado el trámite en pleno, el Ayuntamiento remitirá el expediente completo a la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental del Gobierno de Canarias.

Por otra parte, el pleno también aprobó el nombramiento de Dolores Ramírez Hernández como la pregonera de las Fiestas de Nuestra Señora del Buen Suceso, San Roque y San Haragán de El Carrizal. Hernández también fue reconocida por el Cabildo de Gran Canaria como 'Sabia de la Tierra'. La designación busca ensalzar la figura de una vecina entrañable y con una trayectoria vital profundamente ligada al sector primario y al desarrollo agrícola del municipio.

En una de las mociones, Agrupa Sureste acusó al pacto de gobierno de la Villa de Ingenio (Forum Drago-NC, PP-Somos y CC) de abandonar a los residentes y empresarios tras votar en contra, en el pleno de mayo, de una moción de urgencia para regular el estacionamiento en las zonas comerciales.

La iniciativa rechazada buscaba solucionar el caos de tráfico y movilidad en estas áreas, que suman ya más de ocho meses sin alternativas tras la retirada de las zonas azules. Según la oposición, esta parálisis está provocando graves pérdidas económicas al sector local.

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La portavoz de Agrupa Sureste, Minerva Artiles, lamentó la falta de voluntad política, "votar en contra de esta moción es dar la espalda directamente a las familias que viven del comercio". El colectivo advierte además de que esta "dejación de funciones" abre la vía a que el Ayuntamiento afronte futuras reclamaciones judiciales por responsabilidad patrimonial debido a los perjuicios ocasionados.