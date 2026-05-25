El PP de Gran Canaria abre una nueva etapa con la vista puesta en el municipalismo

El Partido Popular de Gran Canaria ha celebrado la primera reunión de su nueva dirección insular tras la designación de Carlos Sánchez como presidente del partido en la Isla. El encuentro marca el inicio de una nueva etapa organizativa en la que la formación sitúa como prioridades el refuerzo del municipalismo y la consolidación de su presencia territorial.

En su intervención, Carlos Sánchez señaló que el objetivo de la nueva dirección pasa por fortalecer el trabajo de las organizaciones locales y avanzar en un proyecto “cercano” para los grancanarios. En esa línea, defendió que el partido busca ampliar su implantación en los municipios y reforzar la actividad de proximidad.

Durante la sesión se definió la estructura principal de la dirección insular. Mónica Nuez asumirá la Secretaría General, mientras que Felipe Afonso ejercerá como coordinador insular. Además, Ángel Sabroso ha sido designado vicesecretario de Organización y Comunicación y portavoz insular del partido.

Carlos Sánchez, nuevo líder del PP de Gran Canaria. / LP/DLP

La Vicesecretaría de Acción Sectorial estará ocupada por Elena Álamo. Por su parte, Jaime del Busto estará al frente de la Vicesecretaría de Movilización y Acción Electoral, y Miguel Jorge asumirá la responsabilidad de la Vicesecretaría de Acción Política Insular y Local.

Ampliación de la ejecutiva

La formación anunció que en los próximos días completará el organigrama con la incorporación de secretarías ejecutivas. Con ello, el PP prevé culminar la configuración de una nueva ejecutiva insular que, según trasladó el partido, trabajará con una “filosofía de apertura e integración” y con orientación a la gestión institucional.

En declaraciones difundidas por la organización, Carlos Sánchez planteó que el PP debe “volver a ser el gran punto de encuentro del centro derecha” en Gran Canaria y subrayó la necesidad de dar “un paso al frente” para recuperar presencia política e institucional en la Isla. También afirmó que el proyecto pretende ajustarse a la realidad de cada municipio y reforzar la implantación local, “en el que no sobra nadie”.

La nueva estructura organizativa iniciará en las próximas semanas una ronda de trabajo con organizaciones locales, cargos públicos, afiliados y colectivos sociales y económicos de Gran Canaria. El objetivo, según el partido, es fortalecer el proyecto insular y avanzar en la preparación de los próximos retos electorales.

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La dirección insular sostiene que existe una “oportunidad real” para consolidar una alternativa política tras años de gobiernos de izquierda en la Isla, en varios municipios y en la capital. En ese contexto, Carlos Sánchez aseguró que el partido afronta esta etapa “con ilusión, responsabilidad y ambición de gobierno”.