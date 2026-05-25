El restaurante del sur de Gran Canaria donde disfrutar de una paella y productos del mar con vistas al puerto

Tanto vecinos como turistas buscan en Gran Canaria restaurantes que cuentan con unas buenas vistas y una carta que permita disfrutar de diferentes elaboraciones. En el municipio de Mogán, al sur de la isla, se encuentra Grill Costa Mar, un restaurante que cumple con ambos requisitos ya que se ha convertido en una parada obligatoria.

El establecimiento cuenta con vistas al puerto y se ha convertido en una opción imprescindible para quienes buscan disfrutar de buenas elaboraciones cerca del mar y en un ambiente relajado.

Paella y productos del mar

El local ofrece diferentes opciones en su carta con el objetivo de complacer a todos sus comensales y permitirles disfrutar de una buena experiencia gastronómica. La paella es uno de los platos más destacados del local, una opción para los que buscan disfrutar de un arroz en el sur de la isla.

La carta también incluye opciones para ir abriendo el apetito como los mejillones a la marinera, los gambones al ajillo o las zamburiñas en salsa. Una de las especialidades de la casa es el tartar de atún rojo, un entrante perfecto para los amantes de los productos del mar.

Cuenta con diferentes opciones de pescados como la lubina al horno, el bacalao o quienes prefieran disfrutar de diferentes opciones pueden pedir la parrillada mixta especial que incluye diferentes tipos de pescados y mariscos. Otra opción pueden ser los espaguetis negros a la marinera elaborados con tinta de sepia.

En su carta también se pueden encontrar algunas carnes a la brasa para quienes busquen una alternativa al los platos de pescado.

Como broche final, los clásicos nunca fallan y las fresas con nata o la crema catalana son dos imprescindibles para los amantes del dulce.

Comida con buenas vistas

Uno de los puntos fuertes de Grill costa Mar es su ubicación junto al puerto y la terraza exterior que permite disfrutar de una comida con vistas. También admiten mascotas por lo que se convierte en una opción ideal para quienes busquen un lugar para disfrutar con sus animales.

Horario y ubicación

Grill Costa Mar se encuentra en la calle Puerto Base, 10, en el municipio de Mogán. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el local y han disfrutado tanto de sus platos como de las vistas.

Abre de martes a sábado para ofrecer tanto servicio de almuerzos como de cenas de 9:30 a 16:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario hasta las 15:30 horas. Los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.